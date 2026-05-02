El primer ensayo para un peronismo que apuesta a un frente electoral

El interbloque Encuentro Mendocino , que acaba de estrenarse en el Senado de la provincia y está compuesto por peronistas y exmiembros de la extinta Unión Mendocina, no es un mero grupo legislativo. El presidente del peronismo mendocino Emir Félix, aseguró que el partido apunta a conformar un frente electoral para el año que viene.

La fuerza con los intendentes a la cabeza plantea que el año próximo, cuando se elija Gobernador, se llegue a una alianza con otros partidos que no sean sellos, sino que tengan dirigentes, territorio y trayectoria.

Por eso el recién gestado interbloque, con senadores que tienen referentes nacionales como Flavia Manoni- cercana al cordobés Juan Schiaretti- o Ariel Pringles- de judiciales nacionales-, marcan el camino que quiere seguir el PJ.

El peronismo sabe que para ser una opción competitiva necesita más músculo que el de su propio partido. Tomó una decisión, la cual es incierta en el tiempo: separarse de La Cámpora.

Los intendentes están convencidos que el espacio le resta votos en la ciudadanía mendocina. Ya hubo división para las elecciones de concejales de febrero -en algunos departamentos- y en el Senado hicieron bloque aparte. De hecho, senadores como Pringles, que son del nuevo interbloque, admiten que pueden unirse en un bloque común con el PJ porque el camporismo no está incluido.

La idea del peronismo es poder concentrar partidos, no sellos de goma. Y que eso les sume votos. Representar en Mendoza todo aquello que no tenga que ver con lo que representa la alianza La Libertad Avanza- Cambia Mendoza de Javier Milei y de Alfredo Cornejo.

Es por eso que el nuevo interbloque les entusiasma: creen que desde ese espacio podrán empezar a construir para el año que viene.

Las charlas que tiene el peronismo con otros partidos

Hay otras conversaciones con dirigentes que está teniendo el peronismo: por un lado, siguen abiertos los puentes con el Partido Verde; y por otro, Libres del Sur, que desde que no forma parte de Cambia Mendoza también tiene diálogo con dirigentes peronistas.

La exconcejal Silvina Anfuso hizo una presentación con el edil de La Cámpora, Martín González, sobre la Ley de Glaciares hace unas semanas. Claro que es un sector del peronismo que no está en la conducción; sin embargo, este diario pudo saber que también hay charlas con algunos intendentes.

La idea vuelve a ser la misma: que todo lo que no sea Milei ni Cornejo, que sea oposición y tenga algunos puntos comunes, pueda unirse. Más teniendo en cuenta que el PRO, que no estaba con Cornejo y que formó parte de La Unión Mendocina, volvió a Cambia Mendoza.

En la Universidad Nacional de Cuyo hay en estos momentos otra prueba: un dirigente ligado al peronismo como Javier Ozollo va como candidato a rector con Fernanda Bernabé, que viene de la Universidad Champagnat pero quien también militó en Libres del Sur.

¿Podrá el peronismo lograr un frente competitivo que gane las elecciones, algo que viene intentando hace años? Dependerá del camino que empiece a recorrer.