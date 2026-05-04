Godoy Cruz: la disputa por una banca de concejal llegó a la Justicia

La disputa por una banca en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz sumó un capítulo judicial tras la jura de un edil varón en lugar de la concejal María Cecilia Videla, quien reclama asumir en función de la Ley 9011 de paridad de género . El planteo fue presentado mediante un amparo y quedó ahora a la espera de resolución.

El abogado Raúl Ragazzone, vinculado a la representación legal de María Cecilia Videla, explicó en MDZ Radio que “el mismo intendente, que es Costarelli, él fue parte cuando se sancionó la Ley, creo que era diputado, y aprobó la Ley de paridad de género”, y recordó que esa normativa “significa esto, que los postulantes o las listas debían ser compuestas por el 50% de hombres y 50% de mujeres”.

Según explicó, el punto central del planteo está en cómo debe aplicarse la paridad de género en los reemplazos. “En el caso del recambio, ya sea por renuncia, por muerte o por incapacidad de algún diputado, senador o concejal, debía continuar el siguiente del mismo género”, afirmó.

En ese marco, precisó que la vacante se produjo tras la salida de una mujer, Melisa Martínez Malanca, ubicada en el cuarto lugar de la lista. Si bien el quinto puesto correspondía a un hombre, Gabriel Martínez, sostuvo que no debía aplicarse una simple “corrida” del orden, sino respetar la lógica de paridad. “Para nuestro entender, debería ingresar la concejal Videla, que estaba en sexto lugar, en el tercer tramo, por el tema de paridad de género”, indicó.

El abogado reconoció que la normativa provincial “no dice específicamente que en caso de renuncia tiene que asumir el concejal o la concejal del mismo género”, aunque subrayó que la interpretación debe basarse en el criterio general de la ley. “Hay que tomar como base el espíritu de la ley”, remarcó, y agregó que “el espíritu de la ley es la misma que la ley nacional”.

“Si partimos de esa base, el espíritu de la ley, ¿cuál es? Que si en caso de que se renuncie, la que le sigue en el binomio o en el tramo siguiente tiene que ser mujer. Y si se va un hombre, el que tiene que entrar es un hombre. Es el planteo que nosotros hemos hecho”, concluyó.

La jura ya realizada y el camino judicial

Pese al planteo, el abogado confirmó que “lamentablemente ya juró”, en referencia a Gabriel Martínez. Sobre el amparo presentado, señaló que “a lo mejor lo declaran inabstracto”, y agregó que “la justicia tiene que resolver problemas políticos”.

En ese marco, cuestionó que “los políticos votan cosas que después no cumplen”, al tiempo que consideró que “el planteo sería este, en realidad”, en relación a la aplicación de la Ley de paridad.

También deslizó que podría haber factores políticos en la decisión: “Martínez es radical, y la concejal Videla… es del PRO”, aunque aclaró: “Yo no quiero echarle la culpa a ningún político ni nada”.

Finalmente, advirtió sobre los plazos del proceso: “Los tiempos de la justicia son un poco lentos a veces”, y concluyó: “Vamos a ver qué resuelve la justicia”.