Natalio Mema reveló cuánto valdría el boleto sin los subsidios del Gobierno provincial

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, abordó en MDZ Radio los principales ejes del anuncio de obras de transporte en Mendoza . En ese marco, destacó la ampliación del tren de cercanías, la implementación de la tarjeta SUBE en la zona Este y el esquema de subsidios que sostiene el boleto..

“El proyecto lo armamos en el 2017, es cuando creamos el Ente de Movilidad de la provincia analizando cuáles eran las posibilidades sobre vías actualmente operando un tren de cargas por montar un tren de pasajeros”, explicó Mema. En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a mejorar la conectividad regional: “Tenemos que generar cada vez más transporte de cercanía, trenes de cercanía, para mejorar la calidad de vida en las ciudades que están dentro del Gran Mendoza y a los alrededores”.

El funcionario indicó que el proyecto avanzó tras conseguir financiamiento y completar el proceso licitatorio : “Lo licitamos y la verdad que fue una licitación en la que se presentaron 18 empresas en 10 propuestas y una de ellas trajo como alternativa llegar a Luján de Cuyo y aún por debajo del presupuesto oficial, ya son 12 kilómetros”.

Además, destacó la articulación con otros sistemas de transporte: “Esto se complementa con la obra del metrotranvía porque se cruzan ahí en San Martín y Pueyrredón en Luján de Cuyo, en la zona de Drummond, Chacras de Coria, Carrodilla”.

Sobre el impacto de las obras viales en ejecución, advirtió: “Va a ser difícil porque va a estar cortado un tiempo el Acceso Este completo (...) por lo tanto sin duda va a ser complejo”. En esa línea, agregó: “120 mil vehículos por día pasan por ahí, por lo tanto sin duda va a ser complejo”. No obstante, sostuvo que el objetivo es ofrecer alternativas: “Esperemos que esté antes el tren y sea una alternativa para todos los que lo puedan utilizar”.

SUBE en el Este y costo del transporte

Respecto a la llegada de la tarjeta SUBE a la zona Este, Mema señaló que habrá un período de adaptación: “Va a convivir con el sistema que tienen actualmente en la zona este durante por lo menos tres meses para que haga una transición ordenada”.

En cuanto a los beneficios, aclaró: “Los beneficios van a ser exactamente los mismos que en el área metropolitana, pero sobre todo lo importante es el transbordo”. Y explicó su impacto: “Muchas personas vienen a estudiar, algunos otros a trabajar, en turnos médicos, bueno todo eso el hecho de tener un transbordo gratis lo facilita bastante”.

El ministro también vinculó esta herramienta con el futuro sistema ferroviario: “Obviamente también se va a utilizar en un futuro con el tren de cercanía en el sistema SUBE, así que es un paso importante”.

Sobre el valor del boleto, planteó el peso de los subsidios: “Hoy sin subsidios saldría a 3000 pesos por cada usuario con los beneficios que hay hoy” y finalmente, precisó la distribución del financiamiento: “La provincia pone de los subsidios el 90%, y la Nación menos del 10%, 92 a 8”. También advirtió sobre el contexto de costos: “El aumento del gasoil ha sido fuerte (...) pensábamos que iba a ser transitorio y no ha bajado el precio, entonces ha sido complicado”.