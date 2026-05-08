Mendoza tendrá un viernes muy frío y con nevadas en la cordillera

La temperatura volverá a bajar en Mendoza este viernes y la máxima quedará en apenas 14°, en una jornada con heladas parciales.

Mendoza tendrá este viernes una jornada fría, con heladas parciales y una máxima de apenas 14°.

Mendoza tendrá este viernes una jornada bien fría, con una baja marcada en la temperatura y condiciones más invernales que en los días anteriores. El pronóstico anticipa poca nubosidad, heladas parciales y un ambiente fresco desde las primeras horas del día.

La máxima será de 14° y la mínima de 5°. Se esperan precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial, mientras que en la cordillera del sector sur habrá nevadas. El panorama general marcará un cierre de semana con mucho menos abrigo liviano y con mañanas que volverán a sentirse crudas en buena parte de Mendoza.

frio invierno ola polar abrigo (9).JPG El viernes seguirá en Mendoza con tiempo fresco, mientras en la cordillera sur se esperan nevadas. ALF PONCE MERCADO / MDZ