Mendoza tendrá un viernes muy frío y con nevadas en la cordillera
La temperatura volverá a bajar en Mendoza este viernes y la máxima quedará en apenas 14°, en una jornada con heladas parciales.
Mendoza tendrá este viernes una jornada bien fría, con una baja marcada en la temperatura y condiciones más invernales que en los días anteriores. El pronóstico anticipa poca nubosidad, heladas parciales y un ambiente fresco desde las primeras horas del día.
La máxima será de 14° y la mínima de 5°. Se esperan precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial, mientras que en la cordillera del sector sur habrá nevadas. El panorama general marcará un cierre de semana con mucho menos abrigo liviano y con mañanas que volverán a sentirse crudas en buena parte de Mendoza.
Pronóstico extendido para Mendoza
En el adelanto para el fin de semana, el sábado seguirá frío y con poco margen de recuperación térmica, ya que la máxima será de 12° y la mínima de 4°, con cielo parcialmente nublado y heladas parciales. El domingo, en cambio, aparecerá una mejora más clara, con tiempo bueno, ascenso de la temperatura y una máxima de 18°, aunque las primeras horas del día seguirán siendo frías.