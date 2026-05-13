Escala el conflicto aéreo: anunciaron una jornada nacional de protestas en 20 aeropuertos

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ), de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) convocaron a una jornada nacional de protestas que se desarrollará el próximo viernes 15 de mayo en más de 20 aeropuertos del país.

La medida incluirá asambleas, movilizaciones y entrega de volantes para visibilizar el conflicto que atraviesa el sector aerocomercial.

La decisión fue tomada durante una asamblea virtual de la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de los distintos organismos. Allí se resolvió avanzar con acciones conjuntas ante lo que consideran un escenario de desfinanciamiento, atraso salarial y falta de diálogo por parte del Gobierno nacional.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que existe una postura “inflexible” del Ejecutivo y cuestionó la ausencia de instancias de negociación. Según explicó, los reclamos apuntan a defender áreas estratégicas para el funcionamiento del sistema aéreo argentino.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), donde recientemente se produjeron despidos. Desde los gremios advirtieron que el organismo cumple un papel central para la seguridad operacional, ya que brinda información clave sobre condiciones climáticas para vuelos y operaciones aeroportuarias.

Los sindicatos también expresaron preocupación por la falta de inversión tecnológica en medio de los anuncios de modernización y automatización del sistema aerocomercial. “Se habla de digitalización, pero no llegan los recursos necesarios para sostener esos procesos”, plantearon desde el sector.

Impacto en los servicios

Además, remarcaron que los recortes presupuestarios y la reducción de personal en organismos como ANAC y EANA podrían afectar tareas vinculadas al control, supervisión y regulación del tránsito aéreo. En ese sentido, alertaron sobre el impacto que estas medidas podrían tener tanto en las condiciones laborales como en la prestación del servicio.

La protesta contará con el respaldo de referentes aeronáuticos y sindicales como Pablo Biró, Horacio Calculli, Rodrigo Borrás, Gonzalo Bello y Joselo Cal Mora, quienes participaron de la reunión que definió las medidas.

El nuevo frente gremial aparece en un contexto de crecimiento de la actividad aérea y aumento de la demanda de vuelos, aunque atravesado por tensiones vinculadas al financiamiento estatal y a las políticas laborales aplicadas en el sector.