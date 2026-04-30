Suspenden el paro en el SMN pero habrá una jornada de protestas: qué pasará con los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había anunciado paro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves. Sin embargo, recientemente el gremio decidió cambiar la medida se realizará en cambio una jornada de protestas con asambleas, sin ceses de tareas. De esta forma, los vuelos funcionarán con normalidad .

La medida de fuerza había sido decidida como respuesta a los recortes de personal en el organismo, acatada por el Gobierno nacional. Asimismo, la acción iba a repercutir en los vuelos , ya que es fundamental la información del SMN para su seguridad y la programación de las operaciones aéreas.

Según se informó, un grupo de meteorólogos pidió que el paro se suspenda , ya que el SMN es muy profesional y no acostumbra a participar en medidas de fuerza o protestas. También influye el temor a más despidos.

En su lugar, se realizará una jornada de protestas, que constará de una asamblea con ruidazos y reclamo a las autoridades para que se abra una mesa de negociación para reincorporar a los empleados que fueron despedidos. Desde ATE explicaron que aún no tienen respuesta del Gobierno y que hay amenaza de más recortes.

El contundente recorte que realizó el Gobierno en el SMN

140 trabajadores del organismo que depende del Ministerio de Defensa recibieron telegramas de despido, enmarcados en el plan de eficiencia del Estado que impulsa Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Otros cien empleados más podrían recibir el mismo telegrama, según sospechan, por lo que los trabajadores decidieron alivianar la protesta.

El argumento del Gobierno nacional para los despidos es que la estructura del organismo está sobredimensionada frente a los avances tecnológicos. Sturzenegger dijo a través de su cuenta de X que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos.

"Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, escribió.

ATE, por su parte, sostiene que los recortes ponen en riesgo no solo la aviación comercial, sino también la emisión de alertas tempranas, la navegación marítima y la actividad agropecuaria. Además, la mayoría de las personas que fueron desvinculadas estaban contratadas como monotributistas, por lo que no recibirán ningún tipo de indemnización.