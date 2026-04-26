Sturzenegger denunció ineficiencia en el Servicio Meteorológico y pretende echar al 85% del personal

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó el funcionamiento del SMN, revelando que el organismo aún utiliza planillas de papel y sistemas operativos DOS.

La propuesta oficial apunta a una reducción drástica de la estructura, estimando que el organismo podría funcionar de manera mucho más eficiente con 150 personas en lugar de las 1.000.

En una nueva ofensiva contra la burocracia estatal, el ministro Federico Sturzenegger expuso lo que calificó como una "historia increíble" de atraso tecnológico en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A través de sus redes sociales, el funcionario detalló un diagnóstico crítico: un organismo que opera con métodos del siglo pasado, priorizando la carga manual de datos por sobre la innovación digital.

Radiografía del SMN: exceso de personal y tecnología obsoleta Según los datos presentados por la cartera de Desregulación, la estructura del SMN muestra una desproporción alarmante entre su planta de empleados y su capacidad técnica real. Actualmente, el organismo cuenta con:

Dotación total: Aproximadamente 1.000 personas.

Cuerpo profesional: Solo 20 meteorólogos especializados.

Infraestructura: 100 estaciones meteorológicas, la mayoría con más de 50 años de antigüedad. El punto más polémico del relato ministerial se centra en el proceso de recolección de información. Sturzenegger denunció que, en lugar de utilizar sensores automáticos, el SMN depende de operadores que anotan mediciones en planillas de papel. Posteriormente, esos datos son ingresados en un sistema DOS (tecnología de los años 80) para ser enviados a la central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2048456044498825614&partner=&hide_thread=false LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

El costo de la ineficiencia según el Gobierno Para el ministro, mantener este modelo no solo afecta la calidad de los pronósticos, sino que representa un despilfarro de recursos públicos. "Los sueldos de esas 7 personas [por estación] permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno", sentenció.