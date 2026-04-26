UNCuyo: en la cuenta regresiva, el oficialismo apura la unidad. 

Hay que recordar que hay dos duplas para el rectorado que son oficialistas, aunque también algunos dirigentes nombran a una tercera como parte de la negociación. La actual rectora Esther Sánchez quiere ir por la reelección y presenta como compañero de fórmula al decano de Medicina, Roberto Miatello; el vicerrector, Gabriel Fidel, encabeza la fórmula junto a la decana de Agrarias, María Flavia Filippini; y hay una tercera fórmula compuesta por Ismael Ferrando- exdecano de Derecho- y Jimena Estrella- ambos de la gestión de Daniel Pizzi- que tienen un perfil crítico, pero están cercanos al oficialismo.

Las negociaciones son todo el tiempo y no hay nada cerrado. La única tendencia por ahora es que si hay unidad, sería Fidel el candidato a rector con el sector de Sánchez incluido, aunque no se sabe si también el de Ferrando.

Si no hay unidad en el oficialism o - en la oposición tampoco- lo que se espera es una segunda vuelta. Se cree que a ese balotaje podría pasar Fidel, mientras la oposición mira sus duplas: hay quienes dan por seguro a Adriana García - Ana Sisti; por el contrario, dirigentes piensan que Javier Ozollo- Fernanda Bernabé podrían estar en la contienda.

Para ganar en primera vuelta se necesita más del 50 por ciento de los votos. En este panorama de dispersión ante tantas fórmulas, nadie tiene garantizado lograr ese porcentaje. Quien lo logre, necesita del apoyo de las demás fórmulas que quedaron afuera: quienes pierdan, es incierto si apoyarán.

Es compleja la situación electoral, quizá muy similar a la del 2014 cuando ganó Daniel Pizzi en el marco del Interclaustro. Hay quienes apuestan a que es peor, por eso están las energías de muchos dirigentes puestas en conseguir la unidad en el oficialismo.

Este diario consultó varias voces que coinciden en que Fidel sería el candidato a rector. Algunos porque aseguran que es quien tiene más apoyo de todos los claustros y ha sabido tejer alianzas con sectores de afuera de la Universidad. Otros, más críticos, dicen que no está dispuesto a bajarse: está convencido de seguir y lo que no va a negociar es no ser candidato.

El cronograma electoral de la UNCuyo

De acuerdo a lo definido por el Consejo Superior, lo que resta del cronograma electoral es lo siguiente:

29/4: cierre de listas

6/5: oficialización de listas

9/5: comienzo de la campaña electoral

7/6: inicio de la veda electoral

9/6: elecciones generales

23/6: posible segunda vuelta electoral

Cómo son las elecciones de la UNCuyo

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo en 2013, quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado. En la ponderación, el voto que mayor peso tiene es el docente, que es el 44 por ciento. El del alumnado es el 27.

Además, en 2019 se volvió a reformar el Estatuto para establecer la paridad de género: es decir, que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los siete días de finalizado el escrutinio definitivo.