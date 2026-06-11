UNCuyo: ¿quién tiene más chances de ganar el balotaje?

La pelota empezó a rodar y el partido final de las elecciones de la UNCuyo , en pleno Mundial de fútbol, será el martes 23 de junio. Se enfrentarán como candidatos en el balotaje Gabriel Fidel, del oficialismo Sumar Universidad y Adriana García, de Encuentro Plural, porque fueron quienes sacaron más votos en la primera vuelta, 37% y 29 respectivamente.

El sueño de Adriana García hace cuatro años se cumple ahora. En la elección de 2022, quedó segunda, pero una resolución de la Junta Electoral le impidió ir a la segunda vuelta: no se tuvieron en cuenta los votos en blanco, por lo tanto la dupla Esther Sánchez- Gabriel Fidel logró el 51% de los votos- la mayoría para ganar en primera vuelta- y García se quedó con el 48%.

El balotaje como contó MDZ en los días previos a las elecciones, era un escenario esperado, a excepción de que ocurriera algo sorpresivo: que Fidel saliera primero con una diferencia de votos lo suficientemente abultada que desalentara a García a competir.

Esa situación la manejaban tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Se hablaba de negociaciones, de incertidumbre por parte del grupo de García ante la falta de proyecciones de cómo podría resultar la elección. Se desconocía como funcionaría la asistencia a las urnas, y si la apatía que se ve en la población con las elecciones se reflejaría en la UNCuyo: no sucedió y la Universidad, atravesada por la pelea por la ley de financiamiento, tuvo otros resultados.

El 37% de Fidel - que lo puso primero con chances reales de ganar pero no se asegura el triunfo- puede leerse de varias maneras. Como un repudio al radicalismo y su alianza con el presidente Javier Milei, aunque Fidel no tiene nada que ver con eso, al contrario, siempre se opuso al Presidente y sus políticas. También refleja la interna del oficialismo universitario que tuvo a rectora y vice durante meses con una fría relación y la irrupción de Ismael Farrando, un radical que sacó 15 %, un número lo suficientemente elevado como para pensar que gran cantidad de esos votantes, podrían haber apoyado al oficialismo.

Fidel hizo de todo para lograr, antes del cierre de listas, un espacio que no fuera sólo el oficialismo. Incluso, meses antes, habló con referentes de peso del peronismo universitario pero no tuvo eco. Las presiones para impedir un espacio amplio, más allá de las banderas políticas partidarias, vinieron de dirigentes de afuera de la UNCuyo y de distintos extractos políticos.

Por eso, su compañera de fórmula, María Flavia Fillipini, que tiene una trayectoria académica muy reconocida fue la resultante de un proceso que lo conformó, aunque hubiera preferido no competir con tantas fórmulas sino que esos candidatos estuvieran como parte de su equipo.

Hasta último momento se intentó persuadir a Farrando para que se uniera a Sumar Universidad. Pero el exdecano de Derecho apuntó a ser parte de la oposición junto a Jimena Estrella, una profesora de Agrarias y flamante directora de Desarrollo Económico de Las Heras. Ambos, habían sido parte de la gestión de Daniel Pizzi, quien inauguró en 2014 la etapa de gobiernos radicales en la UNCuyo con el Interclaustros. Hicieron una campaña con mucha presencia en las redes sociales y despliegue publicitario, lo que habla de recursos económicos puesto a su disposición.

Ahora, la pregunta es si los votos radicales, más conservadores, de Farrando se pueden trasladar a Fidel. Si Farrando saldrá a apoyarlo y si lo hace, los votantes podrán ir detrás de su propuesta.

En el oficialismo se habla de una campaña alrededor del clivaje peronismo- antiperonismo, algo que puede captar votos de independientes, especialmente los de estudiantes y egresados, pero los profesores pesan más a la hora del conteo de los votos.

Hacen cuentas: si García sacó el 29% y Javier Ozollo, que también es peronista, el 20%, no les alcanza para ganar el balotaje. Pero claro, ese es en el caso de que todos los fotos de Farrando vayan a Fidel. Y los de Ozollo a García.

A qué apunta García para ganar el balotaje

En el espacio de García están convencidos de que las políticas de Milei son para la UNCuyo que sufre el recorte y el ajuste debido a la no aplicación a la ley de financiamiento, lo que está movilizando a la Universidad.

Y que hay un sector muy abultado que está en contra de todo aquel que tenga algo que ver con Milei. Por eso, intentarán hablar del oficialismo universitario como sinónimo del Gobierno de Mendoza, aliado del Presidente. Esa lectura la hacen, además, porque vienen del peronismo y tienen el respaldo de un gran sector ligado a los intendentes del PJ.

Por eso, explican, el repudio al gobernador cuando fue a votar a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego, que el espacio que integra la Franja Morada perdiera esa unidad académica.

La situación del Damsu y la de los sueldos de los profesores vinculados a la gestión- que falten profesores efectivos- será otra de las banderas de García. Además, se descuenta que negociará con Ozollo- quien tuvo el respaldo de La Cámpora entre otros sectores-, y que sus votos son naturalmente peronistas. Pero ojo: puede ocurrir que para algunos votantes del profe de Políticas, García represente una lista más conservadora que la de Fidel, por eso no la voten.

¿Quién tiene más chance de ganar el balotaje? Dependerá de lo que suceda en los próximos 12 días.