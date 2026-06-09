El radicalismo perdió su bastión: Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo

Hace cuatro años, el Frente Plural había ganado por un voto las elecciones en una polémica contienda. Ahora, triunfó cómoda la oposición que encarnó Erreguerena, un reconocido profesor e investigador junto a Melina Guardamagna, politóloga.

La tendencia se fue confirmando durante el día, incluso el oficialismo lo empezó a notar al borde del cierre de la votación.

Frente Plural FCPyS llevaba como decano a José Luis Jofré y como vicedecana a la actual vice de esa Facultad, Mariana Laura Castiglia. La gestión de Eugenia Martín que empezó con el triunfo por un voto hace cuatro años, el sistema de alianzas que logró hacer Encuentro para ser apoyado en la facultad -consiguió el respaldo de la lista de Javier Ozollo, candidato a rector y profesor de esa casa de estudios- y el enojo por el aval del radicalismo a nivel provincial y nacional a las políticas del presidente Javier Milei fueron algunas de las razones que dieron por ganador a Encuentro.

Además, de la fórmula sólida que encarnaron Erreguerena y Guardamagna. Pero la facultad tiene un significado hacia afuera, que pudo verse durante toda la jornada. Como egresados, votaron el gobernador Alfredo Cornejo -quien lo hizo por la tarde-; el ministro de Educación Tadeo García Zalazar; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, entre muchos otros dirigentes que salieron de la facultad y hoy son parte del Frente Cambia Mendoza.

En la unidad académica, se formaron en Franja Morada la mayoría de los máximos referentes de Mendoza, que empezaron siendo dirigentes estudiantiles para luego hacer política partidaria en la provincia.

elecciones uncuyo tadeo garcia zalazar unc (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

En Ciencias Económicas y Ciencias Médicas: quiénes ganaron las elecciones

Aunque con menor diferencia de lo que esperaban tanto en Ciencias Económicas como en Ciencias Médicas, los oficialismos retuvieron las facultades.

En Económicas, logró reelegirse Miguel Gustavo González Gaviola en el Decanato, acompañado por su vicedecana Patricia Liliana Puebla. Perdió la agrupación Primero Económicas que llevaba como decano a Marcelo Pieralisi y como vicedecana a Andrea Dichiara.

En Ciencias Médicas, será la decana la profesora Susana Elsa Salomón y el pediatra Carlos Fabián Díaz, vicedecano.En tanto que por la oposición, perdieron María Patricia Gorra, como decana y Gonzalo Nalda como vicedecano.