UNCuyo: los datos oficiales confirman el triunfo de Fidel y la segunda vuelta

La Junta Electoral General de la UNCuyo publicó los primeros resultados oficiales. Con más del 35% de las mesas escrutadas, la fórmula compuesta por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini (Sumar Universidad) se impone con el 39,4%, seguido del binomio integrado por Adriana García y Ana Sisti (Encuentro Plural) con el 29,2% . Esa diferencia podría achicarse.

Aunque falta el 70% de las mesas de cargar, estos números ratifican la tendencia de una segunda vuelta entre estas duplas.

Afuera de la competencia se quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé (Proyecto Universidad Abierta) con el 19,9% e Ismael Farrando y Jimena Estrella (Trayectoria y Renovación) con el 11,5%.

Ahora, la segunda vuelta será el 23 de junio donde se definirá quién gobernará la Universidad por los próximos 4 años.

De mantenerse esta tendencia, Fidel y García deberán hacer campaña por los próximos 14 días para lograr los votos de los distintos claustros y convertirse en las próximas autoridades de la UNCuyo.

Ozollo y Farrando serán quiénes pueden acordar con quienes irán al balotaje y salir a pedir el voto por alguno de ellos. El espacio de Ozollo está compuesto por el peronismo progresista que podría dar el aval a García sin embargo alguno de las tres patas que lo integra puede sumarse a Fidel.

La postura de Farrando es una incógnita. Su presencia significó menos votos para el oficialismo ya que Farrando también viene del radicalismo, aunque es más conservador. Hay quienes creen que tiene buen vínculo con García pero durante los últimos días se habló de negociaciones con Sumar Universidad.

De todas maneras, los votos no pertenecen a nadie. Lo que habrá que tener en cuenta para el análisis es el perfil de los votantes y lo que hagan los profesores porque su voto es el que más pesa en el conteo.

Elecciones: un sistema de voto directo y ponderado

Desde la reforma del Estatuto Universitario realizada en 2013, las máximas autoridades de la UNCuyo son elegidas mediante voto directo, obligatorio, secreto y simultáneo.

El sistema contempla el voto ponderado de los distintos claustros y establece que las fórmulas deben obtener mayoría absoluta para consagrarse.

Además, una reforma aprobada en 2019 incorporó la paridad de género, por lo que las fórmulas para rectorado y decanatos deben incluir al menos una mujer y las listas deben estar integradas por un mínimo del 50% de mujeres.

Si ninguna fórmula alcanza los requisitos establecidos por el Estatuto, se realizará una segunda vuelta a partir de los siete días de finalizados los escrutinios definitivos.