UNCuyo: confirman que habrá segunda vuelta y podría haber sorpresa en algunas facultades

Aún no hay datos oficiales en las elecciones de la UNCuyo, sin embargo, todo apunta a una segunda vuelta entre el candidato oficialista Gabriel Fidel y la opositora Adriana García. Además, hay facultades clave como Ciencias Políticas donde pelean voto a voto la alianza entre radicales y peronistas que gobierna con Encuentro, la oposición que está formada por peronistas, independientes y militantes de izquierda.

Si esta tendencia se confirma, la Franja Morada perdería la facultad que es el bastión del radicalismo. Para el rectorado, la definición será el 23 de este mes en el balotaje y tendrán que disputar Fidel con García. La duda será si el oficialismo o la oposición -García viene de un sector del PJ- será capaz de captar los votos de los candidatos que quedaron afuera: Javier Ozollo e Ismael Farrando.

El primero es apoyado por sectores más progresistas del peronismo, por La Cámpora y por Libres del Sur, además de independientes. Farrando es radical, exdecano de Derecho, e hizo campaña para lograr votos que no fueron para Fidel. Es decir de los claustros que no estaban de acuerdo con la propuesta oficialista.

Las facultades clave Ahora las negociaciones son clave. De todas formas, nadie es dueño de sus votos, por lo tanto las negociaciones que pueda existir entre los candidatos no les asegura un resultado.

En las facultades donde hubo competencia real, la mirada está puesta en Ciencias Políticas y Sociales y la posibilidad de que el radicalismo, a través del Frente Plural pierda su histórico bastión. Fabio Erreguerena sería el próximo decano.