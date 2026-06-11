Elecciones en la FUCUYO: quién ganó la conducción del movimiento estudiantil

Mientras la atención de gran parte de la comunidad universitaria estuvo centrada en las elecciones de rectorado y decanatos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , los estudiantes también protagonizaron otro proceso clave para la vida institucional: la renovación de autoridades de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCUYO). La Franja Morada se impuso en la contienda con el 52% de los votos.

Compitieron cuatro agrupaciones: Franja Morada; La Central Estudiantil- el peronismo-; la izquierda y una nueva agrupación que se llama La Alberdi. Votaron 8.000 estudiantes.

Mercedes Hadid Jadur es la nueva presidenta de la FUCUYO. Representó a Franja Morada que obtuvo el 52% de los votos , sin contar los votos en blanco. Ocupará ese cargo por dos años, que es lo que duran los puestos en la Federación. "Fue una muy buena elección, donde hubo mucha participación estudiantil y para nosotros eso es muy importante. Somos el máximo órgano estudiantil que representamos tanto a la UNCuyo como a la UTN", sostuvo ante MDZ Hadid Jadur quien es estudiante de Derecho.

En segundo lugar, quedó con el 27,3% de los votos La Central estudiantil, que conforman agrupaciones peronistas. Obtuvo, por salir segunda, la secretaría general, que es el segundo cargo en autoridad. En tercer lugar, se posicionó la izquierda con 10,7% y en último, La Alberdi con 9,1% de los votos.

La FUCUYO tiene 10 secretarías, que se repartieron de la siguiente manera: 5 para la Franja Morada; 3 para La Central; 1 para la Izquierda y la última para La Alberdi.

El sistema D'Hondt es el que se usa para distribuir los votos.

La importancia de la FUCUYO para los estudiantes

La FUCUYO es el máximo órgano de representación estudiantil de la universidad y reúne a los distintos centros de estudiantes de las facultades y unidades académicas. Desde allí se impulsan políticas vinculadas a becas, bienestar estudiantil, transporte, defensa de la educación pública y participación en los espacios de cogobierno universitario.

Las elecciones de la federación se desarrollaron en paralelo al calendario electoral universitario de 2026, que tuvo su jornada principal de votación el 9 de junio. La convocatoria formó parte del amplio proceso democrático que atravesó la UNCuyo para definir autoridades y representantes de todos los claustros.

La importancia de la FUCUYO radica en que se trata de la voz institucional de miles de estudiantes ante las autoridades universitarias y ante organismos nacionales vinculados al sistema de educación superior. Su rol cobró especial relevancia durante los últimos años, atravesados por el debate sobre el financiamiento universitario, el presupuesto para las casas de estudio y las condiciones de cursado de los alumnos.

La federación tiene una larga tradición dentro de la vida política universitaria mendocina. Fundada en 1984, tras la recuperación democrática, se consolidó como un espacio de articulación entre las distintas corrientes estudiantiles que participan en la universidad. A lo largo de su historia ha impulsado campañas de defensa de la educación pública, actividades de formación, iniciativas culturales y acciones de acompañamiento a estudiantes.

Como ocurre en cada proceso electoral universitario, la elección de la FUCUYO también funcionó como una instancia de medición de fuerzas entre las agrupaciones estudiantiles con presencia en las facultades. Los resultados permiten anticipar cómo se configurará el mapa político estudiantil para los próximos años y qué sectores tendrán mayor influencia en la agenda universitaria.