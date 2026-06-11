Quién es Keiko Fujimori, la candidata de la derecha peruana que lidera el conteo en las elecciones

La República del Perú se mantiene a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales , en un contexto de tensión política, polarización extrema y crisis social y de inseguridad. La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfrentan en una reñida votación con estrecha diferencia entre ambos.

Pese a que, hasta el miércoles, Roberto Sánchez llevaba la delantera por una escueta brecha, este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que la candidata derechista, Keiko Fujimori , pasó a encabezar el conteo por una diferencia de 651 votos. Según los datos oficiales, Fujimori alcanzó el 50,002% de los votos, con un total de 9.032.651 sufragios, mientras que Sánchez registró el 49,998%, con 9.032.000 votos.

La distancia entre ambos candidatos se redujo a 0,01 puntos porcentuales, en una elección que mantiene una diferencia mínima entre las dos fórmulas que disputan la presidencia.

De acuerdo con el relevamiento oficial, uno de los factores centrales en esta etapa del conteo es el procesamiento de las actas correspondientes a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. En ese segmento del electorado, Fujimori obtiene el 63,42% de los sufragios, mientras que Sánchez reúne el 36,57%.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi tiene 51 años y representa a la fuerza política Fuerza Popular. Es hija del expresidente Alberto Fujimori -quien fuera destituido en el 2000 por corrupción, golpe de Estado y violación de los derechos humanos- y participa por cuarta vez como candidata a la presidencia de Perú.

Ya compitió en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. En todos esos procesos logró acceder a la segunda vuelta electoral, aunque fue derrotada por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

Keiko Fujimori, Perú Keiko Fujimori se presentó por cuarta vez como candidata presidencial. EFE

Fujimori nació en Lima el 25 de mayo de 1975. Tras finalizar sus estudios secundarios en Perú, se trasladó a Estados Unidos para cursar administración de empresas en la Universidad de Stony Brook. En 1994 regresó a Perú luego de la separación de sus padres. Ese mismo año asumió el cargo de primera dama, después de que su madre, Susana Higuchi, dejara de ejercer esa función protocolar.

El 23 de agosto de 1994 se convirtió en primera dama. Durante ese período acompañó a su padre en actividades oficiales y encabezó la Fundación para la Infancia y la Fundación Cardioinfantil del Perú. Mientras desarrollaba esas funciones, continuó sus estudios universitarios. En mayo de 1997 obtuvo un bachiller en administración de empresas en la Universidad de Boston. Como primera dama participó en actividades oficiales dentro y fuera del país. También acompañó al entonces presidente Alberto Fujimori en distintos viajes internacionales.

En 1998 expresó diferencias respecto de una nueva postulación presidencial de su padre. Sin embargo, posteriormente participó en la campaña electoral que condujo a la reelección de Alberto Fujimori en el año 2000. Meses después, el entonces mandatario abandonó el país y presentó su renuncia en medio de un escándalo de corrupción. En consecuencia, el Congreso declaró la vacancia presidencial y Keiko Fujimori dejó sus funciones en la Casa de Pizarro el 21 de noviembre de 2000.

Alberto Fujimori Alberto Fujimori. X

La carrera política de Keiko Fujimori continuó con su elección como integrante del Congreso en 2006. Cuatro años después asumió el liderazgo de Fuerza Popular.

A lo largo de los años también enfrentó procesos judiciales y acusaciones vinculadas a distintos casos de corrupción. Además, permaneció detenida en diversas oportunidades dentro de investigaciones relacionadas con presunto lavado de dinero.