Tensión electoral en Perú: Keiko Fujimori remonta el conteo oficial y desplaza a Roberto Sánchez con el 0,01%

La incertidumbre y la máxima tensión política se apoderan de Perú en lo que ya se consolidó como una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia. De acuerdo con la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , la candidata de derecha Keiko Fujimori logró revertir la tendencia inicial y retomó el primer lugar del escrutinio frente al postulante de izquierda Roberto Sánchez .

La diferencia matemática actual es ínfima, reduciéndose a apenas 0,01 puntos porcentuales , lo que equivale a una distancia de tan solo 651 votos entre ambos competidores en el balotaje presidencial.

El factor determinante en esta recta final del conteo está siendo el procesamiento de las actas provenientes de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Históricamente afín a los sectores de centroderecha, esta comunidad le está otorgando a la líder de Fuerza Popular el impulso definitivo para sostener la ventaja.

En las mesas del exterior, Keiko Fujimori lidera de forma contundente con el 63,42% de los sufragios, desplazando a Roberto Sánchez, quien acumula el 36,57% en ese sector.

Dada la paridad absoluta en el territorio nacional, los analistas locales coinciden en que el ritmo de digitalización de estas actas internacionales será el que defina oficialmente quién se convertirá en el próximo presidente de la República.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos en Perú?

A pesar de la expectativa y el nerviosismo que se vive en las calles de Lima y las principales regiones del país, las autoridades electorales llamaron a mantener la calma y adelantaron que la resolución final no será inmediata.

Debido a la necesidad de revisar minuciosamente las actas observadas, los votos impugnados y las complejidades logísticas para trasladar el material remanente de los consulados, desde el gobierno peruano informaron que la contabilización definitiva de los votos podría extenderse hasta el próximo 15 de julio. Hasta esa fecha, el país continuará sumergido en un escenario de extrema cautela y vigilia democrática.