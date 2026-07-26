Alarma por el brote de ébola en la República Democrática del Congo: aumentan los contagios y las muertes

Los registros oficiales indican que ya hay más de 3.000 contagios de ébola en el país africano y al menos 1.354 víctimas fatales.

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) confirmaron que el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo ya registra 3.075 casos confirmados y 1.354 fallecidos, de acuerdo con el último boletín difundido por el Ministerio de Comunicación y Medios con datos actualizados hasta el 24 de julio.

Las cifras muestran un incremento de los contagios desde comienzos de julio, cuando el país había superado los 2.000 casos confirmados. Según el informe oficial, la tasa de letalidad alcanza el 44%. El reporte también indica que 755 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalización, mientras que 556 personas lograron recuperarse de la enfermedad desde el inicio del brote.

Brote de ébola en la República Democrática del Congo. EFE Las autoridades informaron además que el rastreo de contactos alcanza una cobertura del 76,4%, como parte de las acciones implementadas para contener la propagación del virus.

Qué provincias del Congo se ven más afectadas por la epidemia del ébola Hasta el momento, cinco provincias se encuentran afectadas por la epidemia: Ituri, donde se detectó el foco inicial del brote, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. El brote fue declarado el 15 de mayo en la provincia de Ituri, ubicada en el este del país y fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. Con el paso de las semanas, la enfermedad también se extendió al territorio ugandés.

Brote de ébola en la República Democrática del Congo. EFE El Ministerio señaló que los datos epidemiológicos son ahora más precisos debido al avance de las tareas de vigilancia. No obstante, el Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo advirtió que la epidemia continúa en una fase de transmisión sostenida y mantiene un nivel elevado de circulación del virus.