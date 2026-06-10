Gabriel Fidel en MDZ Radio: "Adriana García tiene que decir que tuvo la estructura del peronismo"

Gabriel Fidel ganó la primera vuelta de las elecciones de la UNCuyo. Este miércoles por la tarde estuvo en el estudio de MDZ Radio 105.5 y habló de todo.

El candidato a rector de la UNCuyo Gabriel Fidel pasó por el estudio de MDZ Radio 105.5 en el programa "After Office" -en la columna de Laura Fiochetta- para hablar de las elecciones, cómo trabajará junto a su compañera de fórmula hasta el 23 de junio cuando se realizará el balotaje y su rival, Adriana García.

elecciones uncuyo unc gabriel fidel (1) Gabriel Fidel se enfrentará a Adriana García el 23 de junio. Alf Ponce Mercado / MDZ Gabriel Fidel habló sobre Adriana García Al ser consultado sobre cómo influye la política en la vida de la UNCuyo, Gabriel Fidel no dudó en hablar de su afiliación al radicalismo, lanzar dardos contra Adriana García y poner en primer lugar la autonomía universitaria. "Soy un candidato de la universidad y tengo una determinada afiliación. Soy de la universidad, soy profesor hace 38 años. La otra candidata, Adriana García tambien tiene que decir que tuvo la estructura del peronismo y figuras como Carlos Ciurca al lado de ella. Ayer bastaba ver las trafics que venían de departamentos peronistas, tiene kirchenismo detrás", dijo el candidato.

"Yo soy radical y no está mal. Nada está mal en la medida que haya autonomía universitaria. Lo que está mal es decir, el sí y yo no. Yo soy afiliado radical hace 40 años y tengo una muy buena relación con intendentes peronistas que hoy me felicitaron. Hay algunos sectores del peronismo que están con nosotros. Mi candidata a vicerrectora es totalmente independiente. Adriana García ha sido la candidata del peronismo. No nos digamos independientes cuando no lo somos. La universidad es diversa en lo político y con autonomía universitaria que es sagrada. Más allá de las ideas de cada uno, tenemos que trabajar entre todos", agregó Fidel.

Adriana García candidata a rectora de la UNCuyo-3 Adriana García Milagros Lostes - MDZ Las elecciones en la UNCuyo En cuanto al proceso eleccionario de la UNCuyo, Gabriel Fidel explicó la complejidad del sistema y de los actores de la vida universitaria. "La elección de la UNCuyo es muy compleja porque cada claustro es un mundo, cada facultad tiene su propio lógica. Entre cuatro fórmulas haber salido primeros es muy bueno y ahora vamos a seguir trabajando en nuestro plan. Estamos con mucha energía y muchas ganas", señaló.

"Hemos sumado muchas voluntades en la primera vuelta y ahora tenemos que seguir sumando ideas, propuestas y dialogando. Esperamos ganar el 23 y poder dejar una universidad lista para el ciclo que viene, un ciclo que va a ser muy complejo", añadió.