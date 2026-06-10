Una por una: quiénes conducirán las facultades de la UNCuyo tras la elección

La elección de la Universidad Nacional de Cuyo- UNCuyo - dejaron definido el mapa político de las distintas facultades para el próximo período de gestión. Mientras que en algunas unidades académicas las autoridades fueron consagradas sin competencia por tratarse de listas únicas, en otras hubo disputas que marcaron cambios de rumbo, reelecciones y la consolidación de espacios políticos universitarios.

A diferencia del rectorado, donde habrá balotaje el próximo 23 de junio porque no se alcanzó la mayoría absoluta, en las unidades académicas ya quedó resuelta la competencia.

Entre las facultades donde no hubo oposición se encuentra la Facultad de Educación, donde resultó electa la fórmula integrada por Gabriela Griffouliere como decana y Aldo Altamirano como vicedecano por Espacio Plural. El resultado representa la continuidad de la gestión encabezada actualmente por Ana Sisti, quien este año compitió por el Vicerrectorado junto a Adriana García y pasaron a segunda vuelta.

También sin competencia fueron elegidas las nuevas autoridades de la Facultad de Derecho. Allí asumirán Silvina Furlotti como decana y Armando Martínez como vicedecano. Lo mismo ocurrió en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde Augusto Roggiero y Alejandra Morán lograron la reelección y continuarán al frente de la unidad académica.

En la Facultad de Filosofía y Letras, Gustavo Zonana y Viviana Ceverino también fueron reelectos, ratificando el respaldo a la gestión que vienen desarrollando. Una situación similar se registró en la Facultad de Artes y Diseño, donde Laura Braconi y Silvina Madio obtuvieron un nuevo mandato para conducir la institución.

Las facultades con competencia y dos cambios clave

Las competencias más observadas estuvieron en las facultades donde se enfrentaron dos fórmulas. En Ciencias Médicas se impuso la propuesta integrada por la profesora Susana Salomón y el pediatra Fabián Díaz, quienes sucederán a Roberto Miatello y Viviana Parra. El resultado representa una continuidad de la actual conducción de la facultad.

En Odontología, la victoria fue para Adriana Marra y Edgardo Boero López. Marra se desempeña actualmente como vicedecana y, tras el triunfo electoral, asumirá ahora la máxima responsabilidad institucional como decana.

Uno de los resultados más significativos se produjo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí ganó la fórmula integrada por Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna, de la lista Encuentro por la Universidad Pública, derrotando a la propuesta encabezada por José Jofré y Mariana Castiglia. Erreguerena llega al decanato desde la oposición a la gestión saliente y cuenta con una extensa trayectoria en la administración universitaria. Fue funcionario durante las gestiones rectorales de María Victoria Gómez de Erice y Daniel Pizzi, desempeñándose durante años en áreas estratégicas como Bienestar Universitario y Extensión.

En la Facultad de Ciencias Económicas se confirmó la continuidad institucional con la reelección de Miguel González Gaviola como decano, acompañado por Patricia Puebla como vicedecana. La fórmula se impuso sobre la encabezada por Marcelo Pieralisi y Andrea Dicchiara, que estaban respaldados por estudiantes ligados al mileísmo, un sector de la Franja e independientes.

Otro de los resultados destacados se registró en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Allí triunfó Florencia Tarabelli junto a Pablo Gabriel Cremades. Tarabelli, actual vicedecana, logró imponerse a la actual decana Julieta Aranibar, quien buscaba la reelección junto a Damián Berridy. De esta manera, la facultad tendrá un cambio de liderazgo, aunque dentro de un espacio con experiencia de gestión.

En Ingeniería, la actual decana Patricia Infante consiguió la reelección junto a Eduardo Iriarte, superando a la fórmula integrada por Roberto Haarth y María Teresa Álvarez. El resultado consolida la continuidad de una gestión que mantiene respaldo en la comunidad académica.

Por último, en la Facultad de Ciencias Agrarias se impuso la fórmula conformada por David Martín y Alejandrina Alaria frente a la encabezada por Sergio Castellanos y Carmen Sartor. El triunfo de Martín representa la continuidad de la gestión que actualmente conduce Flavia Filippini, candidata este año al Vicerrectorado junto a Gabriel Fidel.

Con estos resultados quedó configurado el escenario político de las once facultades de la UNCUYO. La mayoría de las unidades académicas optó por sostener proyectos de gestión ya existentes, aunque algunas elecciones marcaron cambios relevantes que podrían influir en el equilibrio de fuerzas dentro de la universidad durante los próximos años.