UNCuyo: Adriana García apostó por el cambio y le hizo un especial pedido a las fuerzas opositoras

En diálogo con MDZ, García sostuvo que los resultados de la elección dejaron un mensaje claro de la comunidad universitaria y consideró que la fragmentación de las propuestas terminó siendo uno de los factores determinantes de la primera vuelta. En ese contexto, convocó especialmente a los espacios encabezados por Javier Ozollo e Ismael Farrando a sumarse a una construcción común de cara a la definición electoral.

"La comunidad universitaria expresó la necesidad de debatir proyectos y alternativas para la Universidad. Creemos que quienes representamos distintas expresiones opositoras tenemos puntos de encuentro importantes y debemos asumir la responsabilidad de dialogar. Nosotros obtuvimos más del 29% pero lo que hay que leer es que un 64% quiere un cambio Por eso le pido a las fuerzas opositoras que nos apoyen", señaló la candidata en referencia al porcentaje que sacó el total de la oposición. En la segunda vuelta, enfrentará al oficialista Gabriel Fidel quien consiguió el 37% de los votos.

La fórmula integrada por Adriana García y Ana Sisti logró ingresar al balotaje luego de una elección en la que ninguna de las propuestas alcanzó los requisitos necesarios para imponerse en primera vuelta. De esta manera, la definición del rectorado quedará en manos de una nueva votación, escenario que obliga a los distintos sectores a redefinir estrategias y buscar acuerdos.

"Nosotras tenemos para mostrar nuestras gestiones y el apoyo que hemos recibido. Sisti viene de ser decana en Educación donde recibimos un gran aval y yo en Filosofía, donde nuestra fórmula tuvo un amplio apoyo", expresó.

García y la lectura del resultado

Para García, los resultados dejaron una lectura política concreta. Según expresó, la dispersión de candidaturas movilizó a la comunidad universitaria y generó un proceso electoral con altos niveles de participación y debate en todas las unidades académicas.

"La fragmentación de fuerzas tuvo un efecto que, a nuestro entender, fue positivo para la vida institucional de la Universidad. Hubo más discusión de ideas, más participación y más involucramiento de estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico. La UNCuyo se movilizó", afirmó.

La candidata consideró que esa movilización refleja una demanda de renovación y de apertura de nuevas discusiones sobre el futuro de la institución. En ese sentido, remarcó que el desafío ahora es transformar esa diversidad de expresiones en una propuesta capaz de construir una mayoría para la segunda vuelta.

El pedido a las fuerzas opositoras

Por eso, dirigió un mensaje directo a Javier Ozollo e Ismael Farrando, que fueron las fórmulas que quedaron afuera del balotaje. García sostuvo que existen coincidencias en distintos aspectos vinculados al gobierno universitario, la transparencia institucional, la gestión académica y la necesidad de fortalecer la participación de los distintos claustros.

"Creemos que es momento de construir puentes. Las diferencias que existieron durante la campaña son legítimas y forman parte de la democracia universitaria, pero también entendemos que hay objetivos comunes que pueden servir como base para una agenda compartida", expresó.

" Lo importante es interpretar el mensaje que dejó la elección. Hay una porción muy importante de la comunidad universitaria que votó propuestas de cambio y creemos que esa voluntad debe encontrar una expresión común en el balotaje", sostuvo.

Desde el espacio que encabeza entienden que los votos obtenidos por Ozollo y Farrando representan un caudal electoral decisivo para la definición de la próxima conducción universitaria. Por eso consideran fundamental avanzar en conversaciones políticas que permitan acercar posiciones durante las próximas semanas.

javier ozollo uncuyo-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

La compleja elección de la UNCuyo

La elección de la UNCuyo volvió a mostrar la complejidad del sistema universitario, donde el peso ponderado de los distintos claustros puede modificar los resultados finales y obliga a los candidatos a construir consensos amplios. En ese marco, el balotaje aparece como una instancia en la que las alianzas y los acuerdos adquieren una relevancia central.

García insistió en que la segunda vuelta debe ser entendida como una oportunidad para consolidar una propuesta que represente a los sectores que durante la primera elección expresaron posiciones alternativas al oficialismo.

"Tenemos una enorme responsabilidad. La Universidad necesita seguir fortaleciendo su democracia interna y eso requiere capacidad de diálogo. Nuestro objetivo es convocar a todos aquellos que compartan la idea de una UNCuyo más participativa, más abierta y más conectada con los desafíos actuales", afirmó.

La definición, sin embargo, quedará finalmente en manos de la comunidad universitaria, que volverá a las urnas para decidir quién conducirá la Universidad Nacional de Cuyo durante los próximos años.