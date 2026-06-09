Perlitas electorales en la UNCuyo: trafics, robo de boletas y avalancha de funcionarios

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) celebra este martes las elecciones en las que se elegirá al futuro Rector de la Casa de Altos Estudios con cuatro fórmulas en competición. El proceso electoral ha estado marcado por una gran concurrencia de votantes desde bien temprano en las distintas facultades. A su vez, también se registraron varias irregularidades o “mañas” de la política tradicional, como robo de boletas, trafics para trasladar votantes y una avalancha de funcionarios provinciales y municipales.

Gabriel Fidel y Maria Flavia Filippini, de Sumar Universidad; Adriana García y Ana Sisti, del espacio Encuentro Plural; Javier Ozollo junto a Fernanda Bernabé, por Proyecto Universidad Abierta; e Ismael Farrando con Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación, son las duplas que aspiran a ocupar los cargos para conducir los destinos del Rectorado y Vicerrectorado hasta 2030.

En simultáneo se votan candidatos a decano y vicedecano de las distintas facultades y consejeros superiores y consejeros directivos.

Los comicios comenzaron a las 8:30 y se extenderán hasta las 19. En tanto, los resultados empezarán a conocerse a partir de las 21, indicaron las autoridades a cargo del proceso electoral.

La mayor expectativa está puesta en si alguna de las cuatro fórmulas logrará obtener el 51% de los votos en la primera vuelta o si tendrá lugar un balotaje entre los dos binomios más votados.

En la antesala de la votación, el candidato oficialista Gabriel Fidel aparece como el favorito para liderar los resultados, pero en caso de haber una segunda vuelta con un espacio opositor se abre un escenario de incertidumbre.

Avalancha de funcionarios

Las elecciones de la UNCuyo son seguidas con atención desde la Casa de Gobierno y desde las intendencias de Mendoza. La política tradicional tiene una importante influencia en los diferentes espacios que pugnan por la conducción de la Casa de Altos estudios.

Mientras Fidel tiene el contundente respaldo de Cambia Mendoza, García y Ozollo se reparten apoyos de distintos sectores del peronismo mendocino, a la vez que Farrando cuenta con el impulso de otros radicales.

UNCUYO ELECCIONES tadeo garcia Zalazar Alf Ponce/MDZ

El interés de la política tradicional en las elecciones universitarias quedó de manifiesto este martes, con una avalancha de funcionarios provinciales y municipales que concurrieron a votar a las distintas facultades, ya sea como egresados o como docentes.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue el epicentro de la presencia de funcionarios, ya que buena parte de la dirigencia política oficialista es egresada de esa casa de estudios. El ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, Tadeo García Zalazar, fue uno de los primeros dirigentes provinciales en concurrir a votar y horas más tarde estuvo también el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

elecciones uncuyo diego costarelli unc (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí; el secretario de Gobierno de Godoy Cruz, Alejandro Zlotolow; el juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, Pablo Salinas, fueron algunos de los funcionarios públicos que dijeron presente durante el acto eleccionario.

El gobernador Alfredo Cornejo tenía previsto concurrir a votar durante la mañana del martes, pero finalmente decidió postergar la votación para la tarde.

Trafics y robo de boletas

Las elecciones universitarias no estuvieron exentas de las malas prácticas de la política tradicional. En varias facultades las diferentes agrupaciones denunciaron robo de boletas que obligaron a demorar el acto eleccionario hasta que se repusieron las papeletas.

Lo más llamativo es que el robo no solo se produjo en las mesas de egresados o estudiantes sino también en las de profesores, por lo que fue una práctica transversal a todos los claustros.

Traffic Para Votantes En Las Elecciones De La Uncuyo

Por otro lado, durante la mañana de este martes se vieron trafics trasladando a votantes. Según señalaron algunas fuentes consultadas, desde las intendencias del Gran Mendoza se organizaron traslados en autos particulares de empleados que figuren en los padrones. E incluso también advirtieron la presencia de varios choferes de Casa de Gobierno en las playas de estacionamiento de las facultades.

Denuncias por campaña sucia

La previa de la votación también estuvo marcada por denuncias de campaña sucia entre las agrupaciones. Desde la oposición denunciaron el robo y destrucción de pasacalles y carteles en el predio universitario.

En tanto, el oficialismo también denunció la destrucción de cartelería y en particular la difusión de videos hechos con inteligencia artificial que comenzaron a circular en los últimos días por redes sociales.

UNCUYO ELECCIONES Alf Ponce/MDZ

“La campaña estuvo empañada por algunas prácticas horribles, de lo peor de la política sucia, que nosotros nunca habíamos visto en la universidad. Videos falsos hechos con inteligencia artificial, la destrucción de carteles y ayer una estudiante denunció que utilizaron su cuenta personal haciéndole decir lo que ella no pensaba”, expresó el candidato a rector Gabriel Fidel.