Faltan casi treinta días para el cierre de listas de las elecciones en la UNCuyo y varios nombres ya figuran como posibles candidatos para competir por el rectorado el próximo 9 de junio y con una posible segunda vuelta electoral el 23 de ese mes.

Los comicios en la institución educativa se llevan toda la atención de la política local y la injerencia de los partidos es fuerte, más allá de la autonomía en la discusión interna de las unidades académicas.

Así, una de las claves está en la definición de la fórmula oficialista. Con la ya sabida intención de Gabriel Fidel de intentar convertirse en rector , queda por determinar si Esther Sánchez irá o no por la reelección.

También se esperan movimientos importantes en la oposición, con la llegada de Libres del Sur a ese espacio. Sin embargo, aún no se establece cómo será la o las fórmulas.

Junto a esto, también se elegirá quiénes quedarán al frente de los decanatos de cada facultad y de los consejos directivos y superior, los órganos parlamentarios de la Universidad.

rectorado universidad nacional de cuyo (1).JPG Quiénes son los precandidatos para las elecciones en la UNCuyo.

Cómo son las elecciones de la UNCuyo

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado. Además, en 2019, se volvió a reformar el Estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los siete días de finalizado el escrutinio definitivo.

El cronograma de la UNCuyo

El Consejo Superior de la UNCuyo ya definió el cronograma para las elecciones en la casa de estudios y, de esta manera, el calendario será el siguiente:

31/3: cierre del registro de Electores

7/4: publicación del padrón provisorio

7 al 17/4: periodo de tachas

20 al 25/4: publicación de padrones definitivos

29/4: cierre de listas

6/5: oficialización de listas

9/5: comienzo de la campaña electoral

7/6: inicio de la veda electoral

9/6: elecciones generales

23/6: posible segunda vuelta electoral