UNCuyo: todos los detalles de la carrera electoral por el rectorado

La UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo ) es como un departamento más de Mendoza por la cantidad de gente que la habita y por el presupuesto que maneja. El próximo 9 de junio - falta- hay elecciones , sin embargo ya empezó la carrera electoral por el rectorado.

Hay otra fecha tan importante como la del comicio que es la del cierre de listas, es decir cuando los grupos políticos deben presentar formalmente sus candidatos no sólo para el Rectorado, sino también para dirigir las facultades y representantes a los Consejos Superior y Directivos.

Pero hay un problema: hay dirigentes que se apresuraron y ya se lanzaron como candidatos dentro del oficialismo y de la oposición, lo que denota una foto: la de la dispersión del voto. Pero ojo, para el final de la película falta y puede cambiar el panorama actual.

Hasta mediados del año pasado había una aparente certeza: Esther Sanchez, la actual rectora se reelegiría junto a su vicerrector, Gabriel Fidel. Era la reelección de la gestión.

Sin embargo, el panorama cambió. Fidel quiere ser rector de la UNCuyo, - sonaba entre los posibles candidatos hace cuatro años- y por eso, ya tiene su propia compañera de fórmula. Es la actual decana de Ciencias Agrarias, Flavia Filipini. Lo ha comunicado a varias dirigentes dentro de la Universidad y está trabajando por su candidatura.

Quienes trabajan con Sánchez están evaluando quién es la persona que garantizará mejor la continuidad de la gestión, que probablemente sea la misma rectora, pero la decisión se comunicará más cerca del cierre de lista.

Lo que no quita que haya un acercamiento entre las fracciones que hoy aparecen opuestas dentro del oficialismo. Al contrario, por eso hay que esperar que el tiempo transcurra.

La diversa oposición que quiere ganar la UNCuyo

La oposición ha conformado un frente diverso con la novedad de la inclusión de Libres del Sur, que hasta el año pasado formó parte del oficialismo desde sus comienzos, en 2013, con la primera gestión de Daniel Pizzi.

Hay peronistas, independientes y también de Libres del Sur. Hay distintas candidaturas al rectorado: uno es Javier Ozollo, profesor de Ciencias Políticas con un cargo en Artes- la facultad que gobierna el peronismo- : por Libres del Sur, Fernanda Bernabé, quien trabajó en la gestión de Pizzi y también el profesor y exdecano de Políticas, Juan Carlos Aguiló. Además, Adriana García, quien ya fue candidata.

Claramente deberán elegir una fórmula para el rectorado o se dispersará el voto opositor.

La puja entre los políticos y los académicos gestores de la UNCuyo

Un tema del que se habla últimamente dentro de la UNCuyo es que más allá de la discusión sobre la injerencia o no de los partidos políticos en la Universidad, hay una distinción entre candidatos que provienen de la política tradicional y son además profesores universitarios (condición para poder ser rectores) y quienes tienen cátedras a cargo pero han tenido una trayectoria en la gestión. Una puja que de la que se comenta en los pasillos universitarios con frecuencia.

Además del debate que es la importante, que es la del rectorado, se definirán los Decanatos y Vicedecanatos y los representantes Consejos Directivos y Superior, que son el Poder Legislativo tano en las facultades como en la universidad respectivamente.

Cómo son las elecciones de la UNCuyo

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado. Además, en 2019, se volvió a reformar el Estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los siete días de finalizado el escrutinio definitivo.