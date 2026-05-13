La UNCuyo hará un homenaje a tres bandas del rock mendocino: cuándo, dónde y cómo sacar entradas
La UNCuyo anunció oficialmente la realización de un gran homenaje a tres icónicas bandas del rock mendocino. Cuándo será y cómo participar.
La UNCuyo presentó este miércoles el volumen 1 del Homenaje al Rock Mendocino, que será el primero de una serie de conciertos dedicados a celebrar el legado de bandas que marcaron la identidad musical de la provincia. El primer encuentro será el próximo 23 de mayo en la Nave UNCuyo.
A qué bandas homenajeará la UNCuyo y cómo sacar entradas
Un ensamble coral dirigido por Joaquín Martínez, con arreglos propios y preparados especialmente para esta ocasión, y una banda estable con músicos mendocinos de destacada trayectoria, a cargo de Pablo Orellano, recorrerá parte del repertorio de Alcohol Etílico, Alfajores de la Pampa Seca y Enanitos Verdes.
Las canciones fueron elegidas por sus propios compositores para ser puestas en escena con una propuesta renovada y con identidad local.
“Creemos que homenajear al rock mendocino es también reconocer una parte fundamental de la identidad cultural de Mendoza. Hay generaciones enteras atravesadas por canciones, bandas, recitales y movimientos que nacieron acá y marcaron nuestra manera de vivir la música y de encontrarnos colectivamente", explicó Celeste Parrino, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.
La banda estable para este Homenaje al Rock Mendocino Vol. 1 está integrada por Aluhé Dumé en voz, Diego y Maxi Guillen en guitarras, Yuyo Iglesia en bajo y Marcos Facio en batería, todo bajo la dirección y los arreglos de Pablo Orellano, Joaquin Martinez y Silvio Seballos.
Las entradas tienen un valor general de $20 000 en su primera preventa y $25 000 en la segunda. Una vez agotadas tendrán un valor general de $30.000 y de $28.000 para la comunidad UNCUYO. Pueden adquirirse en boletería de la Nave UNCUYO, de martes a domingos de 17.30 a 22, o a través de www.entradaweb.com.