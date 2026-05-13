La UNCuyo hará un homenaje a tres bandas del rock mendocino: cuándo, dónde y cómo sacar entradas

La UNCuyo presentó este miércoles el volumen 1 del Homenaje al Rock Mendocino, que será el primero de una serie de conciertos dedicados a celebrar el legado de bandas que marcaron la identidad musical de la provincia. El primer encuentro será el próximo 23 de mayo en la Nave UNCuyo.

Un ensamble coral dirigido por Joaquín Martínez, con arreglos propios y preparados especialmente para esta ocasión, y una banda estable con músicos mendocinos de destacada trayectoria, a cargo de Pablo Orellano, recorrerá parte del repertorio de Alcohol Etílico , Alfajores de la Pampa Seca y Enanitos Verdes .

Las canciones fueron elegidas por sus propios compositores para ser puestas en escena con una propuesta renovada y con identidad local.

“Creemos que homenajear al rock mendocino es también reconocer una parte fundamental de la identidad cultural de Mendoza. Hay generaciones enteras atravesadas por canciones, bandas, recitales y movimientos que nacieron acá y marcaron nuestra manera de vivir la música y de encontrarnos colectivamente", explicó Celeste Parrino, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.

La banda estable para este Homenaje al Rock Mendocino Vol. 1 está integrada por Aluhé Dumé en voz, Diego y Maxi Guillen en guitarras, Yuyo Iglesia en bajo y Marcos Facio en batería, todo bajo la dirección y los arreglos de Pablo Orellano, Joaquin Martinez y Silvio Seballos.

Las entradas tienen un valor general de $20 000 en su primera preventa y $25 000 en la segunda. Una vez agotadas tendrán un valor general de $30.000 y de $28.000 para la comunidad UNCUYO. Pueden adquirirse en boletería de la Nave UNCUYO, de martes a domingos de 17.30 a 22, o a través de www.entradaweb.com.