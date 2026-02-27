UNCuyo: se confirmó el cronograma para la elección que mira toda la política mendocina

La UNCuyo ya definió cuáles serán las fechas claves para las elecciones en las que se renuevan autoridades del Rectorado.

La UNCuyo ya definió cuáles serán las fechas claves para las elecciones en las que se renuevan autoridades del Rectorado.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) anunció este viernes cómo será el cronograma para las elecciones, en una instancia que generará la atención de toda la dirigencia política de la provincia.

Los comicios se realizarán el 9 de junio, mientras que el cierre de listas tendrá como fecha límite el 29 de abril. Allí se terminará de conocer qué espacios y alianzas entrarán en competencia para suceder a la dupla Esther Sánchez - Gabriel Fidel.

En concreto, la Junta Electoral General (JEG) fijó el calendario y será el Consejo Superior, en su sesión del 11 de marzo, el cuerpo que deberá convocar a las elecciones.

Para poder ocupar los cargos de rector o vicerrector se exige ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional. Para acceder a un decanato, en tanto, se debe ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica correspondiente.

En esta instancia electoral podrán votar docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico. Las elecciones son directas y el voto es "ponderado" entre los claustros.