UNCuyo: se confirmó el cronograma para la elección que mira toda la política mendocina
La UNCuyo ya definió cuáles serán las fechas claves para las elecciones en las que se renuevan autoridades del Rectorado.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) anunció este viernes cómo será el cronograma para las elecciones, en una instancia que generará la atención de toda la dirigencia política de la provincia.
Los comicios se realizarán el 9 de junio, mientras que el cierre de listas tendrá como fecha límite el 29 de abril. Allí se terminará de conocer qué espacios y alianzas entrarán en competencia para suceder a la dupla Esther Sánchez - Gabriel Fidel.
En concreto, la Junta Electoral General (JEG) fijó el calendario y será el Consejo Superior, en su sesión del 11 de marzo, el cuerpo que deberá convocar a las elecciones.
Para poder ocupar los cargos de rector o vicerrector se exige ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional. Para acceder a un decanato, en tanto, se debe ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica correspondiente.
En esta instancia electoral podrán votar docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico. Las elecciones son directas y el voto es "ponderado" entre los claustros.
Cómo serán las elecciones en la UNCuyo
- 31 de marzo: cierre del Registro de electores (artículo 6 Manual de Procedimientos Electorales - MPE).
- 7 de abril: publicación de padrones provisorios (artículo 9 MPE).
- 7 de abril al 17 de abril: período de tachas, incorporaciones y correcciones de padrones provisorios (artículos 10 y 11 MPE).
- 20 de abril al 25 de abril: publicación de los padrones definitivos (artículo 12 MPE).
- 29 de abril: fecha límite para la presentación de listas (pedido de excepción sobre el artículo 20 MPE).
- 2 de mayo: fecha límite para que las Juntas Electorales acepten y/o emplacen a subsanar errores materiales en un plazo no mayor a tres días y para que otras listas presenten impugnaciones, las cuales deberán ser resueltas en un plazo no mayor a dos días (artículos 20 y 21 MPE).
- 6 de mayo: oficialización de listas, pudiendo presentarse recursos hasta el 11 de mayo, los que deben ser resueltos dentro de los cinco días de ser presentados (artículos 20 y 21 MPE).
- 9 de mayo: inicio de la campaña electoral (artículo 29 MPE).
- 1 de mayo: fecha límite para que las listas acompañen los datos para el diseño de las boletas (artículo 24 MPE).
- 14 de mayo: audiencia para la oficialización de boletas (artículo 26 MPE).
- 7 de junio: inicio de la veda electoral.
- 9 de junio: elecciones generales.
- 10 de junio: inicio escrutinio definitivo.
- 23 de junio: segunda vuelta (en caso de ser necesaria).