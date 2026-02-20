La UNCuyo dicta cursos de Lengua de Señas: cómo inscribirse

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abrió su oferta anual de cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA) y cultura sorda. Es una propuesta abierta al público interesado que comenzará el martes 17 de marzo en la sede Centro de la Facultad de Educación. El cursado se extenderá hasta octubre.

Quienes deseen participar podrán pre-inscribirse bajo la modalidad online a través de este formulario . Habrá tres niveles (A1, A2 y B1) y los cupos son limitados.

Cantidad de horas curso: 80.

Días de cursado: martes.

Horario: 18.30 a 20.30.

Modalidad: presencial y plataforma virtual.

Para los niveles A2 y B1 se requiere la presentación obligatoria del certificado del nivel anterior. La capacitación estará a cargo de la profesora Andrea Suraci y equipo.

La iniciativa propone el desarrollo de una competencia comunicativa que permita interactuar con personas sordas, valorando la importancia de los intercambios comunicativos y el conocimiento mutuo de ambas comunidades, además de iniciarse en el conocimiento de la conversación en Lengua de Señas Argentina.

Reconocer y valorar la riqueza de la lengua de señas como un medio de comunicación esencial. Foto: Archivo MDZ La UNCuyo brinda cursos anuales en Lengua de Señas

Es importante aclarar que no se trata de un curso de formación de intérpretes de Lengua de Señas, ya que el eje vertebral es la conversación elemental en Lengua de Señas y el objetivo principal consiste en aprender a comunicarse en forma básica con los ciudadanos sordos. Por esta razón, en esta capacitación no se enseñará única y aisladamente el vocabulario de la Lengua de Señas, sino la lengua contextualizada usada en la conversación respetando su uso y sus características específicas.

Para más información los interesados pueden escribir al e-mail [email protected]