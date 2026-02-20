Reportan intensas lluvias en varios sectores del Gran Mendoza: qué dice el pronóstico

Las lluvias comenzaron en diferentes puntos del área metropolitana de Mendoza. Así continuará el pronóstico para las próximas horas.

Las lluvias comenzaron a presentarse con intensidad en diversos puntos del Gran Mendoza, con un pronóstico que causó suspensiones de eventos para todo el fin de semana en varios lugares de la provincia.

Según se informó desde la Dirección de Contingencias Climáticas local, el reporte por las precipitaciones en Mendoza es el siguiente:

Lluvias moderadas en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, distritos del Este de Guaymallén.

Lluvias intensas en el oeste de El Challao y de Las Heras.

Lluvias moderadas a intensas en el este de Las Catitas y sobre La Dormida.

Lluvias intensas en el campo al norte de Santa Rosa. El tiempo en Mendoza El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas"fuertes a severas" para este viernes 20 de febrero en distintas zonas de Mendoza a partir de la tarde y hasta la madrugada del sábado.