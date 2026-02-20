Carta bomba en Gendarmería: qué es, cómo funciona y por qué es uno de los métodos de ataque más peligrosos

Una carta bomba es un explosivo oculto dentro de un sobre o paquete postal que se activa cuando alguien lo manipula. Este tipo de artefacto, diseñado para atacar a un destinatario específico, volvió a quedar en el centro de la escena este viernes 20 de febrero tras una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería que dejó tres heridos.

A diferencia de otros atentados que buscan un impacto masivo, la carta bomba está pensada para alcanzar a una persona concreta o a una institución determinada. Su peligrosidad no radica en la magnitud del estallido, sino en su capacidad de camuflarse como correspondencia común.

Se trata, en general, de un dispositivo de fabricación casera que contiene una carga explosiva pequeña pero suficiente para provocar lesiones graves. El mecanismo puede activarse al abrir el sobre, al retirar un papel del interior, al ejercer presión sobre el paquete o incluso mediante sistemas electrónicos simples.

Esta tarde, la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería dejó tres heridos.

El objetivo radica justamente en pasar desapercibido entre la rutina: alguien recibe correspondencia, la abre sin sospechar y en ese instante se produce la detonación.

El funcionamiento depende del sistema de activación. Entre los más frecuentes se encuentran:

Disparadores por apertura, que detonan al rasgar el sobre.

Mecanismos de presión, que se activan al manipular el contenido.

Interruptores internos, ocultos dentro del paquete.

Sistemas eléctricos básicos, conectados a baterías pequeñas.

Por su tamaño reducido, estos artefactos pueden pasar inadvertidos en controles superficiales. Además, no necesariamente presentan señales externas evidentes, lo que incrementa el riesgo.

Por qué una carta bomba es tan peligrosa

Existen tres factores que explican su peligrosidad:

Efecto sorpresa: la víctima no sabe que está frente a un explosivo.

Camuflaje: simula ser correspondencia habitual.

Direccionalidad del daño: concentra la explosión en quien la manipula.

Aunque la carga suele ser menor que la de otros explosivos, puede provocar heridas severas en manos, rostro, abdomen o tórax. También puede causar amputaciones, quemaduras y daños auditivos. Más allá del impacto físico, estos hechos generan un fuerte efecto intimidatorio.

Antecedentes de cartas bomba en Argentina

En el país se registraron episodios de este tipo especialmente en las décadas del 70 y del 90, con envíos dirigidos a jueces, sedes diplomáticas, empresarios y dependencias estatales.

El antecedente más cercano ocurrió en 2024, cuando un paquete explosivo fue enviado a la sede de la Sociedad Rural Argentina. El envío estaba dirigido a su presidente y, como consecuencia de la detonación, una secretaria sufrió quemaduras leves y un hematoma en una mano. Otras cuatro personas fueron trasladadas a un centro de salud por precaución.

Qué hacer ante un envío sospechoso

Frente a la posibilidad de estar ante una carta bomba, la regla principal es no manipular el paquete. Existen señales que pueden despertar sospechas:

Remitente desconocido o con datos incompletos.

Sobre excesivamente rígido o pesado.

Manchas, cables visibles u olores extraños.

Franqueo llamativo o inusual.

Ante cualquiera de estos indicios, se recomienda no abrir el envío, aislar el área y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a unidades especializadas en explosivos.

Cómo actúan los protocolos de seguridad

Cuando se detecta o explota un artefacto de este tipo, las fuerzas de seguridad activan un procedimiento específico que incluye el aislamiento del lugar, la intervención de brigadas antiexplosivos, el análisis del mecanismo de detonación y el rastreo del origen del paquete.

Estos peritajes permiten determinar el tipo de explosivo utilizado, el sistema de activación y el posible objetivo del ataque, datos fundamentales para la investigación judicial.

El reciente episodio en la Escuela Superior de Gendarmería volvió a poner en agenda qué es una carta bomba, cómo opera y por qué sigue siendo un método de ataque peligroso pese a su tamaño reducido. Entender su funcionamiento es clave para prevenir riesgos y actuar con cautela frente a cualquier envío sospechoso.