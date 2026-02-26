La UNCuyo lanza una especialización en Educación Sexual Integral

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) amplía su oferta académica con una nueva propuesta de posgrado. Se trata de la Especialización en Educación Sexual Integral, impulsada por la Facultad de Educación (FEd). La iniciativa busca promover una formación que garantice la implementación efectiva de la Ley 26.150.

En este sentido, la carrera apunta a fortalecer políticas educativas inclusivas y el ejercicio pleno de derechos en las instituciones educativas.

La especialización está destinada a profesionales con título de grado universitario o de Educación Superior —de al menos cuatro años— provenientes de las áreas de educación, salud o desarrollo social. La duración total es de 24 meses.

El cursado será en modalidad híbrida. Contempla clases virtuales sincrónicas cada 15 días, los lunes y miércoles de 19 a 21.30, junto con una instancia presencial o vía streaming por módulo, los sábados de 9 a 13.

Las clases comenzarán el 13 de abril, mientras que las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 30 de marzo.

Plan de estudios y ejes de formación

El plan de estudios está organizado en siete ejes de trabajo que abordan la Educación Sexual Integral desde una perspectiva amplia e interdisciplinaria.

Entre los contenidos se incluyen el desarrollo humano como proceso siempre sexuado; la sexualidad como concepto histórico; los medios de comunicación, lenguajes y género; el ciclo vital como proceso sexuado; los ejes conceptuales de la ESI; y los recursos y herramientas para su abordaje en el aula.

Además, la propuesta contempla un taller de trabajo integrador final, orientado a aplicar los conocimientos adquiridos en contextos educativos concretos. Para más información, se puede escribir al correo [email protected] o consultar en el siguiente link.