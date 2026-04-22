El SMN lanzó alerta por vientos extremos en la Patagonia y lluvias en el Litoral

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una serie de alertas que marcan un escenario climático contrastante en el país: fuertes vientos en el sur, lluvias intensas en el Litoral y el inminente ingreso de aire frío que traerá las primeras heladas del año en la región central.

El organismo lanzó en las últimas horas uns alerta de nivel naranja para sectores de la Patagonia , especialmente en zonas de Santa Cruz y el sur de Chubut, donde se prevén condiciones adversas.

Según detalló, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h en zonas cordilleranas. En áreas más bajas, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, lo que implica riesgo para la circulación y actividades al aire libre.

Además, sobre el extremo sur, particularmente en áreas cordilleranas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se mantiene una alerta amarilla por nevadas . Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual, mientras que en sectores más bajos la precipitación podría presentarse como lluvia.

Lluvias intensas y tormentas en el noreste

En paralelo, el SMN mantiene una alerta de nivel amarillo por tormentas y lluvias que afecta principalmente al noreste argentino. Las provincias comprometidas son Corrientes, Misiones, este del Chaco y este de Entre Ríos.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de manera localizada, especialmente en el norte de Corrientes y sur de Misiones.

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Llega el aire frío y las heladas

Este panorama se enmarca en un proceso más amplio de transición estacional. Entre el jueves y el domingo se dará el avance de un frente frío de origen polar que modificará las condiciones en gran parte del país.

Para el sábado, el sistema frontal avanzará sobre la región central con precipitaciones más débiles, mientras que el domingo se consolidará el ingreso de aire frío. Las temperaturas mínimas caerán a valores de entre 0°C y 4°C en amplias zonas del centro del país, incluyendo el sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y el sur de Mendoza.

En estas regiones hay alta probabilidad de heladas, las primeras de la temporada.