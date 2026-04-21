Súper Niño: qué es y por qué podría traer más lluvias y calor a Mendoza

El Niño es un fenómeno natural es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo, explica el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Los episodios de El Niño tienden a generar aumento en la temperatura y en las precipitaciones. Sin embargo, nunca hay dos episodios iguales; los efectos varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en que se desarrolla y de la interacción con otros modelos de variabilidad climática.

El Súper Niño podría generar fenómenos meteorológicos extremos en diferentes regiones: precipitaciones excesivas, crecidas de grandes ríos e incremento en la frecuencia e intensidad de olas de calor.

En Mendoza, anticipan precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal: "Los pronósticos estacionales indican mayores probabilidades de tener precipitaciones por encima de lo normal en lo que resta del otoño, invierno y primavera, principalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes", detalló a MDZ, Juan Rivera , doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del Conicet.

Y agregó: "No necesariamente todos los eventos de precipitaciones se van a registrar en forma de nieve, dado que las probabilidades de tener temperaturas por encima de lo normal superarían el 70%".

LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 2 En Mendoza, anticipan precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal. Maru Mena / MDZ

En la misma línea se expresó el meteorólogo Mariano García, quien habló de un "Niño muy intenso con impactos notorios".

"Hay modelos meteorológicos que son climatológicos y que tratan de predecir a muchísimo tiempo (de agosto a diciembre) valores muy básicos o simples, pero de enorme impacto: se pronostica la temperatura media del pacífico ecuatorial, porque con numerosos estudios se comprobó las consecuencias que un aumento o disminución de la temperatura en esa región conllevan, esto es El Niño o La Niña", explicó.

"En este caso se pronostica una enorme probabilidad de que esa temperatura esté muy por encima de lo habitual lo que conllevaría a un Niño muy intenso con impactos muy notorios", aportó.

Cuándo llegará el Súper Niño

De acuerdo a un reporte reciente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), las condiciones neutras se mantendrán entre abril y junio de 2026. Así también lo refleja el SMN: "De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre abril-mayo-junio 2026 existe alrededor de un 80% de chances de que las condiciones sean neutrales."

Se espera que El Niño se desarrolle entre mayo y julio, con una probabilidad del 61%, y persistiría hasta finales de 2026. De hecho, para el trimestre que va de noviembre hasta enero de 2027, las chances de El Niño son de 90%.

Por su parte, las proyecciones anticipan que para octubre de este año hay un 75% de probabilidad de que se consolide el Súper Niño.

Por qué se llama Súper Niño

"La palabra sería super, dado que es la categoría de eventos cuyas anomalías de temperatura superficial del mar superan los 2°C", explicó Rivera.

Tanto el fenómeno El Niño como La Niña, se declaran cuando la temperatura superficial del mar permanece en 0,5°C por encima del valor promedio histórico durante tres meses. Dependiendo de cuánto suba ese valor, se define si se trata de un Niño débil, moderado, fuerte o muy fuerte.

Teniendo presente la temperatura del mar, es que en esta oportunidad se lo llama Súper Niño.