La NOAA advirtió cuándo podría comenzar El Niño y por qué preocupa a los meteorólogos

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) el organismo meteorológico de Estados Unidos , difundió un nuevo informe sobre El Niño y encendió la atención de especialistas de todo el mundo. Según ese reporte, por ahora el Pacífico se mantiene en una etapa neutral, pero entre mayo y julio de 2026 el fenómeno podría empezar a aparecer.

Eso significa que abril todavía no quedaría bajo El Niño. De acuerdo con el informe, durante este mes y en el corto plazo seguirían predominando condiciones normales en el Pacífico, aunque los especialistas ya observan señales que podrían abrir la puerta a un cambio en los próximos meses.

La NOAA no plantea la llegada inmediata de un episodio intenso. Lo que señala es que El Niño podría comenzar a desarrollarse entre mayo y julio. En caso de consolidarse y continuar fortaleciéndose, el período de mayor intensidad recién podría ubicarse hacia fines de 2026 y comienzos de 2027.

Esa diferencia temporal también resulta clave al trasladarla al calendario argentino. Si el fenómeno empieza a emerger entre mayo y julio, en el país ese proceso coincidiría con el otoño y el inicio del invierno. En cambio, si evoluciona hacia un evento muy fuerte, su fase más marcada podría darse entre fines de la primavera y el verano 2026-2027.

El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual durante un período sostenido. Ese cambio no se limita al océano: también altera la circulación de la atmósfera y puede modificar el comportamiento del tiempo en distintos puntos del planeta .

Entre sus efectos más conocidos aparecen cambios bruscos en las lluvias, con regiones que pueden recibir precipitaciones mucho más abundantes de lo normal y otras que atraviesan sequías más marcadas. También puede favorecer tormentas más intensas, alterar la actividad de huracanes y empujar la temperatura global hacia valores más altos. Por eso, cuando se activa un evento de este tipo, los especialistas siguen de cerca su evolución durante varios meses.

En los últimos días volvió a circular la expresión "super Niño", aunque en realidad no es un término científico formal. Se usa de manera informal para hablar de un El Niño muy intenso, cuando el calentamiento del Pacífico supera ampliamente los valores normales. Son episodios poco frecuentes y, justamente por eso, cada nueva actualización genera repercusión.

Los antecedentes ayudan a entender esa preocupación. El evento extremo de 2015-2016 estuvo asociado a fenómenos climáticos severos en distintas regiones del mundo. Entre sus efectos se mencionaron temporadas de lluvias excepcionales, sequías prolongadas, problemas de abastecimiento de agua y un fuerte impulso sobre la temperatura global, que en ese período llegó a niveles récord.

Qué dijeron los meteorólogos sobre un evento extremo

Por eso varios meteorólogos empezaron a seguir de cerca este nuevo escenario. Paul Roundy, profesor de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany, citado por The Guardian, advirtió que existe un "potencial real para el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años". En esa misma línea, Andy Hazelton, científico asociado de la Universidad de Miami, aseguró que "todos los modelos y observaciones apuntan en la misma dirección: un El Niño muy intenso con impactos significativos en el clima global este año".

De todos modos, la NOAA fue más prudente y evitó darlo por hecho. El organismo señaló que por ahora predominan condiciones neutrales y que El Niño podría empezar a aparecer entre mayo y julio. Recién más adelante, si el calentamiento del Pacífico sigue avanzando, podría darse un episodio mucho más intenso.

Para leer el informe del NOAA hacé clic acá.