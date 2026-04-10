El pueblo serrano de Córdoba que es mucho más que una parada camino a la Punilla

Bialet Massé es un pueblo serrano con río, barrancas rojizas, capilla singular y rincones históricos a menos de 50 kilómetros de la capital cordobesa.

Bialet Massé es un pueblo de Punilla donde el río Cosquín y las sierras construyen una de las entradas más visibles al valle.

Hay localidades de Córdoba que no necesitan una gran presentación porque su ubicación ya dice bastante. Bialet Massé aparece como uno de esos casos: este pueblo serrano es conocido como “el portal de Punilla” y se convirtió en una de las entradas más claras a todo el valle, con un perfil mucho más tranquilo que el de otros destinos más grandes de la zona.

A solo 48 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a la vera de la Ruta Nacional 38, el pueblo quedó asociado a una combinación que sigue funcionando muy bien para una escapada corta: naturaleza, aire puro, historia y ritmo pausado. Esa mezcla ayuda a explicar por qué Bialet Massé sigue siendo una opción buscada dentro del corredor serrano.

Uno de los puntos más fuertes del lugar está en el río Cosquín. El balneario municipal, ubicado a pocas cuadras del centro, aparece entre sus clásicos por las playitas de arena y por la pileta natural que arma una escena muy ligada al verano cordobés, aunque el entorno también se disfruta fuera de temporada.

image Este pueblo está alejado del turismo masivo que tanto pesa a la hora de organizar un viaje. Córdoba Turismo Pero el pueblo no se sostiene solo en el agua. Otro de sus rincones más llamativos es Barrancas Bermejas, también conocido como Labios del Indio, una formación rocosa rojiza modelada por la erosión del río donde se combinan paredones, aguas transparentes, pesca y un paisaje que rompe con la postal más repetida de las sierras.

Los orígenes de este pueblo La historia local también tiene peso propio. Bialet Massé lleva el nombre del abogado y médico catalán vinculado al impulso del dique San Roque, y esa huella se puede seguir en sitios como el horno histórico de cales hidráulicas, utilizado para la construcción del dique, y en el Museo y Casa de la Cultura, donde se repasa su vida y su obra.