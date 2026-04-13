En el norte de San Luis hay un pueblo donde la sierra te enamora

Cortaderas es un pueblo del norte puntano que combina senderos, arroyos y vistas abiertas en uno de los entornos más buscados para escapadas serranas.

Cortaderas, en San Luis, combina historia, naturaleza y serenidad a los pies de las Sierras de los Comechingones.

En este pueblo del norte de San Luis, el recorrido no empieza en una plaza ni en un centro comercial, sino en la forma en que la sierra se despliega alrededor. Cortaderas aparece como uno de esos lugares donde el paisaje marca el ritmo y define todo lo que pasa después.

Ubicado en el departamento Chacabuco, a pocos kilómetros de Merlo, el pueblo se apoya sobre las Sierras de los Comechingones y ofrece un perfil más tranquilo que el de los destinos más masivos de la zona. Esa cercanía, combinada con una menor densidad turística, lo volvió una opción buscada para escapadas cortas.

El entorno natural es uno de sus principales atractivos. En Cortaderas, los arroyos de agua clara, los senderos serranos y los caminos que suben hacia el filo construyen buena parte de la experiencia, en un pueblo donde el contacto con la naturaleza no necesita demasiada infraestructura.

image En este pueblo, los caminos hacia el filo de los Comechingones ofrecen algunas de las vistas más amplias de la región. Agencia de Turismo San Luis Uno de los recorridos más conocidos es el ascenso hacia las zonas altas de la sierra. Desde allí, las vistas abiertas permiten entender la geografía del lugar y leer cómo el pueblo se integra a un paisaje mucho más amplio, marcado por quebradas, monte serrano y pendientes pronunciadas.

Pero la propuesta no se agota en la caminata. El trekking, el ciclismo de montaña y las salidas hacia cascadas y ollas naturales forman parte de una oferta que se sostiene durante todo el año. En ese sentido, Cortaderas funciona como un pueblo que combina descanso con actividad al aire libre.