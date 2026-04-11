Patagonia: el pueblo escondido entre araucarias que pocos conocen y enamora a quienes lo visitan

En la Patagonia, Villa Pehuenia combina bosques de araucarias, lagos y tranquilidad, un destino ideal para visitar todo el año.

Villa Pehuenia está rodeada de araucarias araucanas, ñires y coihues que envuelven lagos y arroyos de agua cristalina en plena Patagonia neuquina. Foto: Municipalidad de Villa Pehuenia

Antes de llegar al recorrido de los Siete Lagos, el sur de Neuquén tiene otros destinos que parecen sacados de una película. Uno de ellos es Villa Pehuenia, un pueblo escondido entre cadenas montañosas llenas de pehuenes, conocidos científicamente como araucarias araucanas, los árboles más emblemáticos de la Patagonia andina.

Villa Pehuenia se encuentra en el departamento Aluminé, a entre 306 y 326 kilómetros de la ciudad de Neuquén Capital. Ofrece naturaleza pura y tranquilidad rodeado de ñires, lengas y coihues que envuelven lagos y arroyos de agua cristalina que no tienen nada que envidiarle a los destinos más populares de la región.

Qué se puede hacer en Villa Pehuenia Al estar inmerso en plena naturaleza, este destino invita a una amplia variedad de actividades de aventura y recreación. Desde deportes náuticos en sus lagos hasta escaladas, excursiones y trekking por senderos rodeados de bosque nativo. Para quienes prefieren un ritmo más pausado, simplemente recorrer el pueblo y contemplar el paisaje ya justifica el viaje.

El otoño regala colores únicos para quienes eligen visitar en esta época del año. Las araucarias y los árboles del bosque se tiñen de ocre, naranja, amarillo, dorado y marrón, creando una paleta visual difícil de encontrar en otros destinos argentinos. Además, la mayoría de las actividades siguen disponibles durante el otoño, lo que lo convierte en una época ideal para visitarlo sin las multitudes del verano.