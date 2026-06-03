Según el Servicio Meteorológico Nacional el fenómeno de El Niño empieza a influir durante el invierno

Después de varios días marcados por temperaturas bajas en distintas provincias, los especialistas comenzaron a mirar un poco más allá del frío que domina el presente. En las últimas semanas, una nueva señal empezó a repetirse en los modelos climáticos internacionales: la posibilidad de que El Niño gane protagonismo durante los próximos meses.

Todavía no hay certezas absolutas, pero sí suficientes indicios como para que los meteorólogos sigan su evolución con atención. Lo interesante es que se trata de un fenómeno que ocurre a miles de kilómetros de Argentina, sobre el océano Pacífico ecuatorial, pero que tiene la capacidad de modificar patrones climáticos en distintas partes del planeta.

Por eso, cada vez que aparecen señales de su desarrollo, los organismos especializados como el Servicio Meteorológico Nacional comienzan a evaluar qué consecuencias podría tener sobre las lluvias, las temperaturas y la dinámica atmosférica de la región.

Para quienes siguen las noticias sobre el clima, El Niño no es una novedad. Cada cierto tiempo vuelve a ocupar titulares porque suele estar asociado a cambios importantes en las precipitaciones y las temperaturas. Sin embargo, los especialistas insisten en que no todos los eventos son iguales. Algunos tienen efectos moderados y otros generan alteraciones mucho más marcadas.

Los últimos informes muestran una probabilidad creciente de que el fenómeno se consolide durante la segunda mitad del año. Esa perspectiva llevó a distintos centros meteorológicos a incluir su evolución dentro de los factores que podrían influir en los pronósticos estacionales. No significa que vaya a cambiar por completo el invierno, pero sí que podría modificar algunas tendencias climáticas previstas para los próximos meses.

argentina niño Servicio Meteorológico Nacional

Lo que observan los meteorólogos

Cuando los expertos analizan El Niño no buscan anticipar una tormenta puntual ni una ola de frío específica. Lo que intentan identificar son cambios generales en el comportamiento del clima. Por ejemplo, si habrá más probabilidades de lluvias por encima de lo habitual en determinadas regiones o si las temperaturas tenderán a ubicarse por encima de los valores históricos.

En Argentina, los antecedentes muestran que este fenómeno suele tener una influencia más marcada sobre las precipitaciones que sobre otros aspectos del clima. Por esa razón, cada actualización de los modelos es observada con atención por sectores productivos, organismos oficiales y especialistas que monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas.

Un invierno que podría mostrar diferencias

Aunque el frío seguirá siendo protagonista durante las próximas semanas, los pronósticos estacionales ya sugieren un escenario distinto al de otros inviernos particularmente rigurosos. En varias regiones del país aparecen mayores probabilidades de temperaturas normales o superiores a los promedios históricos.

Eso no significa que desaparezcan las jornadas frías ni que no puedan registrarse olas polares. El invierno seguirá teniendo episodios de bajas temperaturas. Lo que indican los modelos es una tendencia general que, de mantenerse, podría dejar un panorama algo menos extremo en comparación con otros años.

Por ahora, la recomendación de los especialistas es seguir las actualizaciones oficiales y evitar conclusiones apresuradas. El Niño todavía está en una etapa de desarrollo y su intensidad final continúa siendo una incógnita. Sin embargo, el hecho de que vuelva a aparecer en los pronósticos ya alcanza para que el mundo meteorológico le preste especial atención. Después de todo, muchas veces los cambios que terminan sintiéndose en Argentina comienzan lejos de nuestras fronteras, en aguas del Pacífico que parecen lejanas, pero que tienen mucho más que ver con el clima local de lo que imaginamos.