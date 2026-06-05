Sábado con lluvias, lloviznas y nevadas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

Desde Contingencias Climáticas anticiparon cómo estará el tiempo este fin de semana en Mendoza.

Desmejoran las condiciones en Mendoza este fin de semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 6 de junio una jornada mayormente nublada en Mendoza, con lluvias y lloviznas que afectarían los tres oasis cultivados. Además, se anuncian nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 10ºC y la máxima de 15ºC.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación leve de viento de sur a norte entre las 11:00 y las 21:00, afectando principalmente la zona Este y la zona Sur provincial.

circulación leve de viento de sur a norte entre las 11:00 y las 21:00, afectando principalmente la zona Este y la zona Sur provincial. Nubosidad: amanece seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde las 11:00 se prevé aumento de la nubosidad en toda la provincia. A partir de las 13:00 existe probabilidad de lluvias o lloviznas débiles en el Sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Desde las 16:00 la probabilidad de precipitaciones débiles se extendería al Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza, zona Sur y sector Este de La Paz, manteniéndose durante la tarde y parte de la noche.

amanece seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde las 11:00 se prevé aumento de la nubosidad en toda la provincia. A partir de las 13:00 existe probabilidad de lluvias o lloviznas débiles en el Sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Desde las 16:00 la probabilidad de precipitaciones débiles se extendería al Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza, zona Sur y sector Este de La Paz, manteniéndose durante la tarde y parte de la noche. Alta Montaña: amanece nublado. Desde las 16:00 se esperan precipitaciones, principalmente en los sectores Norte y Central de la alta montaña. No se prevén acumulados significativos. Pronóstico para los próximos días El domingo se presentará mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Siguen las probabilidades de lluvias y lloviznas, también de nieve en la cordillera. Mejoraría a partir de la tarde.

contingencias sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.