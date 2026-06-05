Sábado con lluvias, lloviznas y nevadas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora
Desde Contingencias Climáticas anticiparon cómo estará el tiempo este fin de semana en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 6 de junio una jornada mayormente nublada en Mendoza, con lluvias y lloviznas que afectarían los tres oasis cultivados. Además, se anuncian nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 10ºC y la máxima de 15ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación leve de viento de sur a norte entre las 11:00 y las 21:00, afectando principalmente la zona Este y la zona Sur provincial.
- Nubosidad: amanece seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde las 11:00 se prevé aumento de la nubosidad en toda la provincia. A partir de las 13:00 existe probabilidad de lluvias o lloviznas débiles en el Sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Desde las 16:00 la probabilidad de precipitaciones débiles se extendería al Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza, zona Sur y sector Este de La Paz, manteniéndose durante la tarde y parte de la noche.
- Alta Montaña: amanece nublado. Desde las 16:00 se esperan precipitaciones, principalmente en los sectores Norte y Central de la alta montaña. No se prevén acumulados significativos.
Pronóstico para los próximos días
El domingo se presentará mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Siguen las probabilidades de lluvias y lloviznas, también de nieve en la cordillera. Mejoraría a partir de la tarde.
El lunes se anticipa frío, con una máxima de apenas 12ºC y predominio de vientos del sector sur.