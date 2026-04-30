Paro de ATE y el SMN: alertan por demoras y cancelaciones de vuelos para este jueves
ATE confirmó un paro de 24 horas con guardias mínimas. Reclaman por despidos y cambios en el SMN. Cómo afectará a los vuelos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno nacional por despidos y cambios en el funcionamiento del organismo.
La medida de fuerza incluirá guardias mínimas debido a que se trata de un servicio esencial, pero desde el sector advierten que el funcionamiento reducido podría afectar la actualización de datos clave y generar complicaciones en distintas actividades, especialmente en el transporte aéreo con la demora o cancelación de vuelos.
El reclamo central apunta a la reincorporación de más de 140 trabajadores despedidos y a la revisión del Decreto 274/26, que según el gremio modifica el esquema operativo del SMN y habilita a otros actores a brindar servicios meteorológicos para la aviación.
ATE denunció intento de "vaciamiento"
El conflicto escaló luego de declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien cuestionó la estructura del organismo y planteó la necesidad de reducir su personal. Desde ATE rechazaron esos dichos y denunciaron un intento de “vaciamiento”.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue contundente: “El Gobierno pone en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos y la producción agropecuaria”, sostuvo, al tiempo que pidió inversión y reincorporaciones.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una normativa que permite a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) asumir o tercerizar el servicio meteorológico aplicado a la aviación, una tarea que hasta ahora estaba bajo la órbita del SMN.
Por qué el paro puede afectar a los vuelos
El impacto más inmediato del paro se verá en la actividad aérea. La aviación depende de información meteorológica constante y precisa sobre variables como viento, visibilidad, tormentas y presión atmosférica para garantizar operaciones seguras.
Si bien habrá guardias mínimas, la menor disponibilidad de datos y posibles demoras en los reportes pueden derivar en reprogramaciones, cancelaciones o retrasos en vuelos tanto de cabotaje como internacionales.
Fuentes del sector señalan que, ante la falta de información en tiempo real, las aerolíneas deben extremar medidas de seguridad o directamente suspender operaciones, ya que no pueden cumplir con los estándares exigidos por normativas internacionales.
El paro se da en un contexto de creciente tensión sindical y podría tener efecto en cadena sobre la conectividad aérea y la logística, afectando tanto a pasajeros como al transporte de cargas en todo el país.