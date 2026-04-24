Tras el ultimátum del Gobierno, se levantó el paro del Servicio Meteorológico Nacional

ATE informó que la medida de fuerza será reemplazada por asambleas en la sede del organismo, en el marco de casi 150 despidos en el área.

En el marco del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, por casi 150 despidos en los últimos días, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió levantar parcialmente el paro previsto para este viernes, tras la declaración de ilegalidad dictada por el Ejecutivo.

La decisión fue comunicada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien confirmó el cambio de estrategia: “Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”. En lugar del paro, los trabajadores convocaron a una asamblea general a partir de las 10.30 en la sede central del organismo, sobre Avenida Dorrego 4019, donde definirán los próximos pasos.

Pese a acatar la resolución oficial, desde el sindicato cuestionaron con dureza la intervención estatal. “El Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”, sostuvo Aguiar, en un planteo que abre un nuevo frente de disputa sobre los límites del derecho a huelga en organismos considerados estratégicos.

El argumento oficial se basa en que el SMN presta un servicio esencial, lo que restringiría las medidas de fuerza. Sin embargo, el dirigente sindical lo rechazó de plano: “Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”.

En ese sentido, también marcó una contradicción en la postura gubernamental: si efectivamente se tratara de un servicio esencial, debería reflejarse en mayores recursos. “El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.