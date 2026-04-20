Vuelve la ciclogénesis en AMBA: cuándo llueve y bajan las temperaturas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita su tercer proceso de ciclogénesis en el último mes, un fenómeno que vuelve a modificar las condiciones meteorológicas en la región. Según las proyecciones oficiales, el cambio comenzará con lluvias y humedad elevada, para luego dar paso a un descenso térmico que se sentirá desde mitad de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la inestabilidad comenzará en la noche del lunes , y continuará durante buena parte del martes.

La jornada comenzó con ambiente húmedo y vientos del este de entre 23 y 31 km/h. Estas condiciones favorecen una sensación térmica variable respecto de la temperatura medida. La mínima prevista se ubica en 19 °C y la máxima en 23 °C, manteniendo un entorno templado.

Durante las últimas horas de la tarde podrían registrarse precipitaciones con probabilidades entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche los valores subirían hasta 70%.

Para el martes se espera el momento más activo del episodio. Las probabilidades de lluvia se ubican entre 40% y 70% durante la mañana, con una mejora gradual hacia el cierre del día. La temperatura mínima volverá a marcar 19 °C y la máxima alcanzará 23 °C.

El cielo permanecerá mayormente cubierto, reduciendo el ingreso de sol y sosteniendo una sensación de humedad constante. Además, los vientos rotarán entre el este y sudeste, con posibilidad de ráfagas moderadas.

Miércoles: mejora el tiempo y baja la temperatura

El miércoles marcará un cambio de escenario. Las precipitaciones perderán fuerza hasta prácticamente desaparecer y el cielo mostrará aperturas parciales. Las marcas térmicas caerán con una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

En sectores abiertos y durante las primeras horas del día, la sensación térmica podría quedar por debajo de la temperatura real debido al viento y al aire más seco.

Jueves y viernes con ambiente más fresco

La tendencia estable continuará el jueves. El SMN prevé cielo algo nublado por la mañana y ligeramente cubierto por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 13 °C y 23 °C. El viento del sur y sudeste reforzará el ambiente fresco.

Para el viernes seguirán condiciones similares, con mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. La persistencia del aire frío limitará una recuperación térmica marcada durante el día.