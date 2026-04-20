Pronóstico para el AMBA: cuándo llegan las tormentas y qué día cae fuerte la temperatura

Después de varios días sin sobresaltos, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires empieza a moverse otra vez. Pero no exactamente como sugerían algunos anticipos. Se esperan tormentas para diferentes zonas y mínimas que rondarían entre los 12 y 11 grados.

El dato más reciente no marca un ingreso de “frío polar” inmediato para hoy, sino un cambio más claro entre el martes y el miércoles: primero llegará la inestabilidad, con lluvias y tormentas, y después se sentirá el aire más fresco en las primeras horas del día. En la Ciudad de Buenos Aires, la previsión oficial de corto plazo ubica este lunes con 22 °C de máxima y 18 °C de mínima , todavía dentro de un rango templado.

El punto más inestable de la semana, al menos por ahora, aparece el martes 21 de abril . Para esa jornada, el pronóstico prevé lluvias ocasionales y tormentas eléctricas , con una temperatura que ya mostrará otro perfil: 21 °C de máxima y 12 °C de mínima en Buenos Aires. Es decir, el cambio no empieza con un lunes pasado por agua, como señalaban versiones previas, sino con un deterioro más notorio recién al día siguiente. Ese corrimiento importa porque modifica tanto la planificación de actividades como la lectura general de la semana en el AMBA.

El miércoles 22, en cambio, la lluvia se corre y deja atrás un escenario más estable. Lo que queda es el descenso térmico: el pronóstico indica una jornada sin precipitaciones, con 21 °C de máxima y 11 °C de mínima . No es un valor extremo para fines de abril, pero sí alcanza para cambiar la sensación ambiente, sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante la noche. En otras palabras, el abrigo va a empezar a ganar terreno, aunque el término “polar” hoy luce más como una exageración que como una descripción precisa del pronóstico disponible.

Cómo sigue el resto de la semana

A partir del jueves 23, el panorama se vuelve más parejo. Buenos Aires seguiría con 14 °C de mínima y 21 °C de máxima, mientras que el viernes 24 se mantendría en valores similares, con 14 °C de mínima y 21 °C de máxima. Para el sábado 25, la tendencia continúa estable, con 12 °C de mínima y 22 °C de máxima. No se observan, en ese tramo, señales de nuevas lluvias generalizadas en la Ciudad. El dato más llamativo del pronóstico extendido queda reservado para el domingo 26, cuando la temperatura volvería a bajar con más fuerza y la máxima caería a 17 °C, con 7 °C de mínima.

Qué conviene tener en cuenta

Con este escenario, la recomendación práctica cambia un poco respecto de lo que circuló en las últimas horas. Este lunes todavía no aparece como el día más problemático para el AMBA, pero el martes sí exige atención por posibles tormentas y lluvia. Ahí conviene revisar traslados, salir con paraguas y seguir la actualización oficial del pronóstico.

Después llegará el descenso de temperatura, más asociado a mañanas frescas que a una irrupción de aire polar en sentido estricto. La semana, en síntesis, tendrá dos movimientos bien definidos: primero la inestabilidad, después el abrigo.