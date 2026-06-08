PAMI: cuáles son las credenciales válidas en junio y cómo descargar la provisoria

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) recordó cuáles son las credenciales válidas durante junio para acceder a consultas médicas, medicamentos y distintos trámites . La obra social aclaró que existen varios formatos habilitados y que todos tienen la misma validez para los afiliados.

La credencial permite retirar medicamentos en farmacias, validar turnos con especialistas, realizar trámites presenciales y acceder a diferentes gestiones dentro del organismo. Por eso, es importante que los afiliados cuenten con alguna de las versiones vigentes.

Actualmente, PAMI reconoce cuatro tipos de credenciales válidas. La primera es la credencial digital, disponible a través de la aplicación Mi PAMI y que puede consultarse desde el celular sin necesidad de imprimirla. También está la credencial provisoria con código QR, que debe descargarse nuevamente si el QR no aparece o presenta problemas.

Además, continúa vigente la credencial provisoria ticket, que puede imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Por último, la credencial plástica sigue siendo válida para todos los trámites, aunque ya no se entrega a nuevos afiliados .

La credencial provisoria sin QR y el modelo de credencial anterior ya no tienen validez legal. Foto: Télam

Cómo descargar la credencial provisoria

Los afiliados que necesiten una credencial provisoria pueden obtenerla desde el sitio oficial de PAMI. Para hacerlo deben ingresar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria y completar los siguientes datos:

Número de afiliación.

Sexo.

Número de DNI.

Número de trámite del DNI (los 11 dígitos que figuran en el documento).

Una vez descargada, la credencial puede imprimirse y utilizarse en cualquier momento. Desde PAMI aclararon que este documento tiene la misma validez que la credencial digital o la plástica.

Además, el organismo recordó que ningún afiliado puede ser rechazado por no tener instalada la aplicación Mi PAMI. Los profesionales y prestadores no pueden negar la atención médica, la entrega de medicamentos ni el acceso a prestaciones por no contar con la credencial digital en el celular.