Tensión en las Cataratas del Iguazú: se le cayó el celular al agua y saltó para intentar recuperarlo
El hecho ocurrió durante una excursión en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. Testigos observaron el episodio y alertaron a los efectivos.
En las últimas horas, trascendieron las imágenes de un momento de tensión que se vivió el fin de semana en las Cataratas del Iguazú. Un turista se tiró en las aguas de las Cataratas para intentar recuperar el celular que se le había caído.
Según lo trascendido, el tenso episodio ocurrió el sábado pasado en una de las pasarelas del lado brasileño de las Cataratas, en medio de una excursión.
Un grupo grande de personas fue testigo del episodio, sin saber qué hacer ante la situación. Es que, luego de caérsele el celular al agua, el hombre se colgó de la pasarela para intentar alcanzar el dispositivo desde allí. Como no pudo, se decidió a saltar en el río, afortunadamente, en una zona con bajo caudal de agua.
Mirá el video del turista arrojándose al agua en las Cataratas del Iguazú
Enseguida, se puede observar cómo el hombre busca el celular en el agua sin poder lograrlo. En ese momento, los presentes advirtieron a los civiles del Parque Nacional de Iguazú de Brasil, quienes se encargan de controlar los senderos y el camino que lleva hacia la Garganta del Diablo.
Tras ello, desde el Parque Nacional de Iguazú de Brasil emitieron un comunicado señalando que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”. “Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, indicaron.