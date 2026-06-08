Tensión en las Cataratas del Iguazú: se le cayó el celular al agua y saltó para intentar recuperarlo

El hecho ocurrió durante una excursión en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. Testigos observaron el episodio y alertaron a los efectivos.

Así fue la caída del turista en las Cataratas del Iguazú.

En las últimas horas, trascendieron las imágenes de un momento de tensión que se vivió el fin de semana en las Cataratas del Iguazú. Un turista se tiró en las aguas de las Cataratas para intentar recuperar el celular que se le había caído.

Según lo trascendido, el tenso episodio ocurrió el sábado pasado en una de las pasarelas del lado brasileño de las Cataratas, en medio de una excursión.

Un grupo grande de personas fue testigo del episodio, sin saber qué hacer ante la situación. Es que, luego de caérsele el celular al agua, el hombre se colgó de la pasarela para intentar alcanzar el dispositivo desde allí. Como no pudo, se decidió a saltar en el río, afortunadamente, en una zona con bajo caudal de agua.

Mirá el video del turista arrojándose al agua en las Cataratas del Iguazú Un turista se tiró a las Cataratas del Iguazú para buscar su celular

Enseguida, se puede observar cómo el hombre busca el celular en el agua sin poder lograrlo. En ese momento, los presentes advirtieron a los civiles del Parque Nacional de Iguazú de Brasil, quienes se encargan de controlar los senderos y el camino que lleva hacia la Garganta del Diablo.