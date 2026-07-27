Viajes de egresados: cómo evitar estafas según Defensa del Consumidor con los nuevos cambios

Los viajes de egresados han tenido cambios en los últimos años. Desde Defensa del Consumidor llamaron a tener atención para la contratación.

Bariloche es uno de los destinos más elegidos para los viajes de egresados. Foto: archivo.

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza informó sobre los cambios en el sistema de contratación de viajes de egresados de quinto año de la secundaria y brinda recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura para estudiantes y familias. Cómo evitar errores y estafas a la hora de una etapa clave en la vida de los jóvenes.

Cambios en los viajes de egresados: mayor responsabilidad para las familias La reforma del marco legal del turismo estudiantil, establecida mediante la Resolución N.º 1/2024, introdujo modificaciones relevantes en materia de protección de los consumidores.

Hasta 2024, el sistema contemplaba la denominada «Cuota Cero», un fondo estatal destinado a cubrir eventuales incumplimientos por parte de las empresas.

Actualmente, este esquema fue reemplazado por un seguro de caución, por lo que las familias deben asumir una mayor responsabilidad en la verificación de las condiciones y garantías ofrecidas al momento de contratar.

En este contexto, las autoridades provinciales fortalecen su rol de fiscalización y promueven acciones preventivas destinadas a evitar abusos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.