BA Producción Internacional: qué series y películas fueron seleccionadas para recibir reintegros

La Ciudad de Buenos Aires anunció cuáles fueron las producciones seleccionadas para la cuarta edición de BA Producción Internacional , el programa de incentivos destinado a proyectos audiovisuales con financiamiento internacional realizados en territorio porteño.

El esquema contempla un reintegro de hasta el 25% de los gastos realizados en la Ciudad. Según la información oficial, la iniciativa busca atraer inversiones, promover coproducciones nacionales e internacionales y fortalecer a Buenos Aires como destino audiovisual dentro de Latinoamérica.

En esta edición se presentaron 13 proyectos. La convocatoria incluyó series y largometrajes de ficción, documentales, animación, efectos visuales y programas de entretenimiento. Las obras seleccionadas accederán a un reembolso por los gastos efectuados en la Ciudad durante su realización.

De acuerdo con los datos difundidos, la industria audiovisual local genera más de 44 mil puestos de trabajo, cuenta con 500 productoras y moviliza una inversión privada de $46 mil millones. El impacto de la actividad también alcanza al turismo, gastronomía, transporte, hotelería y otros servicios asociados.

El jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo en el acto formal del programa de incentivos.

El Gobierno porteño informó que, por cada dólar reintegrado, se traccionan 16,6 dólares en la economía. Además, las 21 producciones elegidas en las cuatro ediciones del programa representaron un beneficio de 71,3 millones de dólares e impulsaron más de 19 mil puestos de trabajo.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó un encuentro con los beneficiarios en la confitería La Ideal, en el centro porteño. Allí sostuvo que el cine es una industria estratégica y uno de los motores del desarrollo económico de la Ciudad. “Para nosotros el cine es una industria estratégica y uno de los grandes motores del desarrollo económico de la Ciudad. Nos da la gran oportunidad de exponernos al mundo de una manera maravillosa”, afirmó Macri.

Este lunes, salieron a la luz los proyectos seleccionados para BA Producción Internacional. GCBA

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. También participaron representantes de las productoras y plataformas vinculadas con los proyectos elegidos, entre ellos Mundoloco, K&S, Leyenda Films, Argentina Sono Film y Netflix.

Los proyectos seleccionados fueron:

Mafalda – Serie de animación-VFX

Productora Mundoloco CGI - Plataforma Netflix

Dirección y guión: Juan José Campanella.

Elenco: Gastón Gorali, Esteban Seimandi, Marcela Guerty, Juan Vera, Roberto Moldavsky y Dalia Gutmann.

Estúpidamente tuyo - Película de largometraje de ficción

Productora Leyenda Films - Plataforma Columbia

Dirección y guión: Marcos Carnevale.

Elenco: Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos, Laura Fernández, Julieta Cardinali y Osvaldo Santoro.

Un muerto y medio – Película de largometraje de ficción

Productora Argentina Sono Film - Plataforma HillCrest - Exhibición Mundial: Buena Vista Internacional (Disney)

Director: Ariel Winograd.

Elenco: Guillermo Francella, Adrián Suar, Arturo Puig, Flavia Palmiero, Fernanda Mistral, Rodolfo Ranni, Agustina Cherri, Juan Minujin, Gustavo Bassani, Rodrigo Noya y Daniel Araoz.

El Sobrino – Película de largometraje de ficción

Productora K&S Films - Plataforma Netflix

Dirección y guión: Damián Szifron.

Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luan Adler Fuks, Valeria Lois, Rita Cortese, Luisana Lopilato, Vicent Macaigne y Franco Nero.

Qué producciones obtuvieron el reintegro en ediciones pasadas

En ediciones anteriores recibieron el beneficio las series El Eternauta, Envidiosa y División Palermo, y las películas Homo Argentum, La Casaca de Dios y Parque Lezama, entre otras.