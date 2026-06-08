Cierra el paso a Chile por nevadas: hasta cuándo se podrá cruzar

Se esperan nevadas de importancia para los próximos días y por eso las autoridades de ambos países decidieron suspender el paso a Chile.

El paso a Chile se encuentra habilitado, pero anticipan nevadas para los próximos días.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación, pero el túnel internacional cerrará a partir de las 21 hora Argentina, 20 hora Chile.

Hasta las 18 se podrá acceder hasta Guardia Vieja, y hasta las 19 a Uspallata. A partir de las 21 se cierra oficialmente el túnel Cristo Redentor.

El pronóstico se complica y por eso la decisión de ambas autoridades. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 0°

Punta de Vaca: - 8°

Puente del Inca: - 11°

Las Cuevas: - 12° A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Según informaron desde la Coordinación del paso a Chile, desde el martes 9 al sábado 13 de junio se aguardan nevadas considerables en la zona.

Esto podría complicar la circulación en alta montaña, por lo que las autoridades explicaron que se cerrará el paso.