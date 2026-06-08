Cierra el paso a Chile por nevadas: hasta cuándo se podrá cruzar
Se esperan nevadas de importancia para los próximos días y por eso las autoridades de ambos países decidieron suspender el paso a Chile.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación, pero el túnel internacional cerrará a partir de las 21 hora Argentina, 20 hora Chile.
Hasta las 18 se podrá acceder hasta Guardia Vieja, y hasta las 19 a Uspallata. A partir de las 21 se cierra oficialmente el túnel Cristo Redentor.
El pronóstico se complica y por eso la decisión de ambas autoridades. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 0°
- Punta de Vaca: - 8°
- Puente del Inca: - 11°
- Las Cuevas: - 12°
A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Según informaron desde la Coordinación del paso a Chile, desde el martes 9 al sábado 13 de junio se aguardan nevadas considerables en la zona.
Esto podría complicar la circulación en alta montaña, por lo que las autoridades explicaron que se cerrará el paso.
Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.