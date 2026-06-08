Nevadas en alta montaña: el Paso Pehuenche permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

El pronóstico anticipa varios días de inestabilidad en la cordillera y obliga a reforzar las medidas de prevención para los viajeros.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y consultar el estado actualizado de los corredores internacionales.

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Pehuenche informó que el corredor permanecerá cerrado de manera preventiva desde este martes debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas que afectarán la transitabilidad en territorio chileno.

Según precisaron desde el organismo dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, del Ministerio del Interior, la restricción comenzará a regir el martes 9 de junio a partir de las 13 horas de Argentina (12 horas de Chile) y se extenderá "hasta nuevo aviso".

A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron: "La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Pehuenche, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras (Ministerio del Interior) informa que el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente el martes 9 de junio, a partir de las 13:00 horas Argentina (12:00 horas Chile) hasta próximo aviso. La medida obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables que afectarán la transitabilidad segura por las rutas en el sector chileno. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informado por los canales oficiales".

paso pehuenche El Paso Pehuenche permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. X @VALLEOVA

También permanece cerrado el Paso Cristo Redentor El cierre del Paso Pehuenche se enmarca en un escenario de inestabilidad climática previsto para la cordillera durante los próximos días. En ese contexto, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que el corredor internacional permanece cerrado desde las 21 del lunes debido a las nevadas pronosticadas en alta montaña.