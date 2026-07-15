Cuándo podría reabrir el Paso a Chile tras el temporal que dejaría hasta 3 metros de nieve

El paso a Chile permanece cerrado por el fuerte temporal de nieve en alta montaña. Según las previsiones, la circulación podría permanecer interrumpida durante varios días más. El cierre coincide con un informe especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronostica nevadas persistentes, viento blanco y ráfagas intensas desde este miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio.

El organismo estima acumulaciones de entre 1,5 y 2,5 metros de nieve en la cordillera mendocina, con la posibilidad de superar los 3 metros en las cotas más altas. La mayor intensidad del fenómeno se espera entre el viernes 17 y el sábado 18.

El corresponsal de Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, Osvaldo Valle, informó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que la situación en alta montaña ya presenta condiciones severas. "En este momento hay -9 grados en Las Cuevas, el cielo está completamente nublado. Está nevando desde las 2 de la madrugada".

Valle recordó que "desde el día lunes 6 de julio veníamos advirtiendo de este temporal que nos va a acompañar. Es un sistema frontal que ingresó desde el Pacífico, de Chile, y que nos puede acompañar, como lo decías, por varios días".

Además, explicó que "el inicio del temporal de hoy, desde la madrugada, está marcando una nieve intensa, sobre todo más del lado chileno que del argentino , donde se calcula que puede haber después una acumulación de nieve entre casi 90 centímetros, 1 metro y medio, y, bueno, lógicamente en algún momento 2 metros", situación que motivó la interrupción del tránsito y la evacuación de los complejos fronterizos.

Consultado sobre cuánto tiempo podría permanecer cerrado el corredor internacional, sostuvo: "Si tenemos en cuenta la inestabilidad según los pronósticos, lógicamente a medida que pasen los días se puede dispersar, se espera más o menos hasta el 26, 27". No obstante, aclaró que "lo que se espera más fuerte en nevada sería jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes 20", aunque remarcó que "hay que ver, y más porque hace muchos años que no se daban tantos días de cierre".

El pronóstico oficial del SMN atribuye el fenómeno al ingreso sucesivo de sistemas frontales desde el océano Pacífico Sur y advierte que las nevadas estarán acompañadas por viento blanco. Además, desde el jueves se prevén vientos del oeste de entre 50 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 160 km/h en sectores cordilleranos.

Solo se puede llegar hasta Uspallata

Respecto de la circulación en la ruta nacional 7, Valle indicó que "en este momento se puede transitar solamente hasta Uspallata".

Asimismo, señaló que es obligatoria la "portación de cadenas" y recomendó que "los vehículos estén en buenas condiciones, llevar abrigo, también acatar las órdenes". Agregó que quienes se desplacen hacia la montaña deben "después de las 16, 16.30, empezar a bajar", debido a que "estamos hablando de rachas de viento de 50, 70 kilómetros por hora".

En cuanto al transporte de cargas, precisó que no quedaron vehículos atrapados en la zona fronteriza y explicó que existe un protocolo para evitar la acumulación de camiones en Mendoza. "Ya se había avisado hace una semana, más o menos, como te decía, que es temporal para que se acomodaran las previsiones del caso", concluyó.