Sigue mejorando el tiempo: Mendoza va a tener un día soleado y con temperaturas en alza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con poca nubosidad y una máxima que llegará a 24°.

La segunda mitad de la semana seguirá dejando en Mendoza tardes agradables y condiciones bastante estables. Para este jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca poca nubosidad, viento leve del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura en gran parte de la provincia.

El Tiempo en Mendoza La máxima será de 24° y la mínima de 11°, en una jornada que mantendrá el repunte térmico de los últimos días, aunque sin extremos. En cordillera, además, también se espera poco nuboso, dentro de un panorama sin mayores sobresaltos.

Bicitran otoño.jpg Los días soleados durarán hasta el sábado cuando habrá un desceso de la temperatura y tormentas en el sur de Mendoza. Milagros Lostes / MDZ