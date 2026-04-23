Sigue mejorando el tiempo: Mendoza va a tener un día soleado y con temperaturas en alza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con poca nubosidad y una máxima que llegará a 24°.
La segunda mitad de la semana seguirá dejando en Mendoza tardes agradables y condiciones bastante estables. Para este jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca poca nubosidad, viento leve del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura en gran parte de la provincia.
El Tiempo en Mendoza
La máxima será de 24° y la mínima de 11°, en una jornada que mantendrá el repunte térmico de los últimos días, aunque sin extremos. En cordillera, además, también se espera poco nuboso, dentro de un panorama sin mayores sobresaltos.
En el adelanto para lo que viene, Mendoza repetirá el viernes una máxima de 24°, aunque con algo más de nubosidad y una mínima de 12°. El cambio más claro aparecerá el sábado, cuando la temperatura volverá a bajar hasta los 21° de máxima, con nubosidad variable, vientos moderados del sur rotando al noreste y tormentas en el sur provincial durante la mañana.