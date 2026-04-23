Día del Libro: qué leen los argentinos y por qué Mendoza es clave en el nuevo mapa lector

Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro invita a revisar no solo el valor cultural de la lectura, sino también sus transformaciones en un contexto atravesado por la digitalización. En Argentina, el hábito lector muestra signos de resiliencia y adaptación, con nuevas tendencias que combinan el auge tecnológico con el sostenimiento de prácticas tradicionales.

En ese escenario, Mendoza se consolida como uno de los principales polos de consumo de libros del país a través de compras online. De acuerdo con los datos más recientes, la provincia integra, junto con Córdoba y Rosario, el grupo de ciudades que concentran el 20% de las ventas, reflejando un crecimiento sostenido del acceso a la lectura por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Este proceso se da en el marco de la expansión de plataformas como Buscalibre, que han contribuido a federalizar el acceso a títulos nacionales e internacionales, incluso aquellos de difícil circulación en librerías físicas. La posibilidad de acceder a catálogos globales desde cualquier punto del país redefine el vínculo entre lectores, mercado editorial y territorio.

El análisis geográfico de Buscalibre muestra que Mendoza se consolida como uno de los principales polos de compra de libros online a nivel nacional.

En cuanto a las preferencias, el panorama lector argentino en 2026 revela una marcada diversidad temática, según dicha paltaforma. Entre los intereses en alza se destacan los libros sobre inteligencia artificial, tecnología y futuro del trabajo, junto con contenidos vinculados al bienestar, la salud mental y el desarrollo personal. A su vez, continúan vigentes géneros como la novela romántica, la ciencia ficción y las biografías, en un cruce entre entretenimiento, reflexión y actualidad.

Dentro de este contexto, el ranking de los libros más vendidos del año ofrece una radiografía concreta de los intereses del público. El Top 10, según el relevamiento realizado por Buscalibre, está encabezado por sagas y títulos de fuerte impacto global, junto con propuestas de desarrollo personal y narrativa contemporánea:

Estuche especial Los Habitantes del Aire, de Holly Black

Estuche Harry Potter (pack 7 libros), de J.K. Rowling

Pensar diferente, de Patricia Jebsen

La asistenta, de Freida McFadden

Una corte de niebla y de furia, de Sarah J. Maas

LiberTao, de Carolina Menéndez Pastorelli

El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn

Mente de alto rendimiento, de Sandra Rossi

Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina

El listado refleja, además, el peso de autores internacionales como Sarah J. Maas, J.K. Rowling y Rebecca Yarros, junto con la consolidación de títulos vinculados al bienestar emocional y la superación personal, especialmente entre públicos jóvenes.

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El libro físico vs el libro digital

Otro aspecto relevante es que, pese al crecimiento del entorno digital, el libro físico continúa siendo el formato preferido por los lectores argentinos. La experiencia tangible de la lectura en papel mantiene su vigencia, incluso en un ecosistema donde las compras online crecen de manera sostenida y diversifican las formas de acceso.

En paralelo, las modalidades de pago también evidencian cambios en los hábitos de consumo. Las tarjetas de crédito lideran por la posibilidad de financiación, mientras que las billeteras virtuales y los pagos digitales ganan protagonismo, impulsados por la practicidad y la confianza en el comercio electrónico.

En este marco, el Día Internacional del Libro adquiere una dimensión renovada: ya no se trata solo de celebrar la lectura, sino de comprender cómo se transforma. Mendoza, en particular, se posiciona como un actor estratégico dentro de este nuevo mapa lector, donde la tecnología amplía fronteras, pero el vínculo con el libro -en todas sus formas- sigue más vigente que nunca.