Apagón en el Servicio Meteorológico Nacional: suspenden pronósticos y alertan por paros en vuelos

Trabajadores del SMN realizarán una medida de fuerza este viernes entre las 5 y las 12 en rechazo a 140 despidos.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante este viernes un apagón informativo que interrumpirá la difusión de pronósticos y alertas oficiales durante siete horas. La protesta coincide con un horario clave para la actividad aérea y podría generar complicaciones operativas.

Apagón informativo en el SMN: qué pasará este viernes El personal del Servicio Meteorológico Nacional anunció una medida de fuerza para este viernes que suspenderá la publicación de información meteorológica oficial entre las 5 y las 12. Durante ese lapso no habrá actualizaciones en los canales habituales, incluidas las plataformas digitales. Esto implicará una interrupción total de los reportes oficiales en todo el país.

La protesta fue convocada en rechazo al despido de 140 trabajadores y busca exponer el impacto que tiene la tarea del personal en la generación diaria de datos climáticos.

El posible impacto en los vuelos vuelos y la posibilidad de un paro La franja horaria elegida coincide con un período de intensa actividad aerocomercial, por lo que podrían registrarse inconvenientes en vuelos programados para la mañana.

Reclamo gremial y producción de datos Delegados sindicales señalaron que la medida busca visibilizar el rol de los trabajadores en la producción de datos meteorológicos. Según indicaron, esa información es la base sobre la que luego se elaboran pronósticos y sistemas de alerta. La interrupción temporal del servicio, sostienen, deja en evidencia cuánto dependen distintas actividades de ese flujo permanente de datos.